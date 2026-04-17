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DL이앤씨, 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 897가구 일반분양

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AI 핵심 요약

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  • 부천시 소사역 일대가 17일 교통망 확충 추진했다.
  • KTX-이음 정차와 GTX-B 연계로 이동 시간 단축된다.
  • DL이앤씨가 소사3구역 1649가구 재개발 분양한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기도 부천시 소사역 일대에서 수도권 광역 교통망 확충과 재개발 사업이 추진됨에 따라 주거 환경 변화가 예상되고 있다. 현재 부천시는 지하철 1호선과 서해선이 교차하는 소사역에 고속열차인 KTX-이음의 정차를 추진 중이며, 오는 12월까지 관련 타당성 조사 용역을 완료할 계획이다. 해당 사업이 확정될 경우 소사역에서 충남 홍성 등 서해권까지 이동 시간이 현재 약 3시간에서 1시간 20분대로 단축될 것으로 전망된다.

[사진='e편한세상 부천 어반스퀘어' 투시도]

교통 여건 개선은 인근 부천종합운동장역의 GTX-B 노선 개통 계획과도 맞물려 있다. 소사역에서 한 정거장 거리인 부천종합운동장역에 GTX-B 노선이 들어서면 이 일대는 1호선, 7호선, 서해선, KTX, GTX 등 다수의 철도 노선이 연계되는 교통 요충지로 기능하게 된다. 특히 서해선은 경기 고양 대곡에서 안산, 화성을 거쳐 충남 홍성까지 이어지며, 향후 전북 익산까지 연결될 예정이어서 수도권 서부와 충청·전라권을 잇는 광역 철도망의 역할을 수행할 것으로 보인다.

이러한 교통망 확충 계획과 함께 소사동 일대 주거지 정비사업도 속도를 내고 있다. 현재 소사역 주변에는 소사3구역, 소사1-1구역, 소사본1-1구역 등을 통해 약 7,000여 가구 규모의 신규 주거 단지 조성이 예정되어 있다. 정비사업을 통해 기존 노후 주택가가 신축 아파트 단지로 전환되면서 지역 내 정주 여건이 개선될 것이라는 분석이 나오고 있다.

이러한 가운데 DL이앤씨는 부천시 원미구 소사동 일원에서 소사3구역 재개발 사업인 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1,649가구 규모로 조성되며 이 중 전용면적 59~84㎡ 897가구가 일반 분양 물량이다. 해당 단지는 소사역과 인접한 역세권 입지를 갖추고 있어 마곡, 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 용이하도록 설계됐다.

단지 내 커뮤니티 시설로는 사우나, 실내 골프 연습장, 스크린 골프룸 등 운동 시설과 함께 올데이 다이닝, 드포엠 카페, 작은 도서관 등이 계획되어 있다. 또한 어린이집, 키즈 라운지 등 자녀를 위한 공간도 함께 배치될 예정이다. 분양 관계자는 "소사역 일대는 철도 노선 확충과 재개발이 동시에 진행되는 지역"이라며 "대규모 브랜드 단지 공급을 통해 변화하는 지역 수요에 대응하고 주거 설계의 완성도를 높이는 데 집중할 것"이라고 밝혔다. 'e편한세상 부천 어반스퀘어'의 상세 정보는 향후 개관할 주택전시관을 통해 확인 가능하다.

ohzin@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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