'남구갑 공천' 전태진 변호사 "나는 울산의 아들, 낡은 지역주의 깨겠다"

"울산, 산업·지방 위기…중앙정부 협력해야"

"부울경·TK, 새바람 불어…지역주의 아닌 실용 선태해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 17일 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐선거에서 울산 남구갑 지역에 전태진 변호사를 전격 투입했다. 전 변호사는 "울산의 아들인 저부터 앞장서서 낡은 지역주의의 틀을 깨고, 울산의 정치를 바꾸는 노력을 시작하겠다"고 출마를 선언했다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 1차 인재영입식을 열고 전 변호사 영입을 발표했다. 전 변호사는 김상욱 의원의 울산시장 출마로 보궐선거가 실시되는 울산 남구갑 지역에 출마한다.

이날 전 변호사는 출마 선언문을 통해 "지금 울산은 산업의 위기, 지방의 위기를 겪고 있다"며 "전국에서 사람들이 모여들고 활기가 넘쳤던 도시는 인구감소, 젊은이들의 유출 사태를 겪고 있다"고 목소리를 높였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 1차 인재영입식에서 전태진 변호사와 인사를 하고 있다. 전 변호사는 울산 남갑 국회의원 보궐선거 후보로 영입됐다. 2026.04.17 jk31@newspim.com

그러면서 "4차산업혁명, AI시대에 맞는 산업의 구조개편, 도시의 재생과 리모델링이 필요한 상황이다. 이를 위해서는 중앙정부와의 협력과 적극적 지원이 필수적"이라고 강조했다.

계속해서 전 변호사는 "아직도 울산의 정치는 지역주의라는 낡은 틀에서 완전히 벗어나지 못하고 있고, 지역사회에는 정치에 대한 불신과 혐오가 팽배하다"면서 "지금 울산에 필요한 것은 낡은 지역감정을 부추기는 정치인이 아니라, 정부와 협력하여 울산에 도움이 되는 정책을 만들고 지원을 이끌어내고 울산시민들의 삶을 개선시킬 수 있는 능력있는 일꾼"이라고 자신감을 내비쳤다.

전 변호사는 보수세가 강한 지역들을 언급하며 "지금 울산을 비롯해 대구와 부산 등에서 변화의 새바람이 불고 있다. 이번 선거에서 지역주의가 아닌 정책과 실용에 기반한 시민들의 선택이 이루어진다면, 제가 대학교에 입학했던 1990년 이래 무려 36년간 지속된 지역주의의 어두운 틀이 드디어 해체되는, 역사적 의미가 있다고 생각한다"고 지지를 호소했다.

전 변호사는 울산에서 태어나 초·중·고등학교를 모두 울산에서 졸업한 토박이다. 그는 서울대 정치학과를 졸업하고 제43회 사법시험에 합격해 법조인의 길에 들어섰다.

이후 20년 이상 변호사로 활동했고 문화체육관광부와 국가유산청, 국립국악원 등 국가 기관 자문 활동을 이어왔다. 또 방송통신위원회 및 언론기관 자문활동 경험을 쌓았다.

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