푸본현대생명, 소외 이웃 위한 '든든한 한끼 나눔' 봉사활동

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 대한적십자사와 함께 서울 서부봉사관에서 '든든한 한끼 나눔' 봉사활동을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 활동은 자원봉사자가 직접 만든 음식을 소외된 이웃에게 전달하며 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명 자원봉사단은 대한적십자사 서울지사 서부봉사관에서 소외된 이웃 위한 '든든한 한끼 나눔' 봉사활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다. [사진=푸본현대생명] 2026.04.17 yunyun@newspim.com

푸본현대생명 자원봉사단은 식재료 손질부터 조리, 포장까지 전 과정에 참여해 밑반찬을 마련하고, 이를 지역 내 독거 어르신 등 취약계층에 전달했다. 음식은 대한적십자사 관계자의 지도 아래 위생수칙을 준수해 조리됐다.

푸본현대생명은 2006년부터 전 직원이 참여하는 자원봉사단을 운영하며 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 임직원 기부금에 회사가 동일 금액을 지원하는 '1대1 매칭그랜트' 제도와 '급여 끝전 모으기' 등을 통해 사회공헌 재원을 마련하고 있다.

푸본현대생명 관계자는 "작은 정성이지만 소외된 이웃들에게 따뜻한 한 끼가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 지속하며 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com