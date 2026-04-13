BNK금융그룹, 대한적십자사 부울경 지사에 1억1000만원 성금

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 13일 부산은행 본점에서 대한적십자사에 1억1000만 원 성금을 전달했다.
- 부산지사 5000만 원, 경남지사 4000만 원, 울산지사 2000만 원으로 각각 지원했다.
- 김성주 은행장은 지역사회 상생과 소외계층 지원을 지속하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK금융그룹은 대한적십자사 부산·경남·울산지사에 총 1억1000만 원의 성금을 전달했다고 13일 밝혔다.
BNK금융그룹은 이날 부산은행 본점에서 '2026년 대한적십자사 희망나눔 성금' 전달식을 가졌다. 이번에 전달된 성금은 BNK금융그룹 계열사인 부산은행, 경남은행이 함께 마련한 것으로 부산지사 5000만 원, 경남지사 4000만 원, 울산지사 2000만 원으로 각각 지원된다.
BNK금융그룹은 지역대표 금융그룹으로서 매년 희망나눔 성금을 전달에 참여해 오고 있으며, 올해에도 지역사회와의 상생 실천을 위해 성금을 전달했다.
BNK금융그룹 부산은행 김성주 은행장은 "인도주의 구호 활동과 소외계층 지원에 앞장서는 대한적십자사의 뜻깊은 활동에 함께할 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 온정을 나누는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com