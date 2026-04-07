BNK금융그룹, 부울경 산업 위기 극복 지원 TFT 신설

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 7일 중동 사태 장기화로 부울경 산업계 위기를 극복하기 위해 TFT를 신설했다.
- 지주가 전략 총괄하고 자회사 은행이 현장 지원하며 원자재 피해 기업에 특별대출과 금리 감면을 확대한다.
- TFT 출범 당일 은행장들이 해운사와 조선소를 방문해 긴급 유동성 지원 방안을 논의했다.
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유동성 위기 업체 금융 지원 강화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹은 중동 사태 장기화로 원자재 수급 불안과 가격 급등에 직면한 부울경 지역 산업계를 지원하기 위해 중동발 부울경 산업 위기 극복 지원 태스크포스팀(TFT)를 신설했다고 7일 밝혔다.
이번 TFT는 지주가 전략 수립과 대응 방안을 총괄하고, BNK부산은행·BNK경남은행 등 자회사가 현장 지원을 맡는 이원적 체계로 운영된다. 이를 통해 원자재 수급 피해 기업과 유동성 위기 업체에 대한 금융 지원을 전면 확대할 방침이다.
BNK부산은행과 BNK경남은행은 ▲원자재 수급 피해 기업 특별대출 ▲금리 감면과 만기 연장 ▲분할 상환 유예 등을 즉각 시행한다. 유가 상승으로 어려움을 겪는 소상공인과 취약계층을 위해 서민금융 상품 한도도 확대해 지역경제 안전망을 강화한다.
지원 방식도 수요 대응 중심에서 벗어나 외부 전문가와 내부 경영연구원, 기술평가 조직이 협업해 산업별 위기 징후를 선제 분석하고 기업별 맞춤형 지원책을 제시하는 '선제 대응형 지원 시스템'으로 전환할 계획이다.
TFT 출범 당일 BNK부산은행장은 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 어려움을 겪는 해운사를 방문해 애로사항을 청취하고, 기존 대출 분할 상환 유예와 긴급 유동성 지원 등 실질적 지원 방안을 논의했다.
BNK경남은행장은 경남·울산 지역 조선소를 방문해 환율·원자재 가격 상승 영향과 함께 선수금환급보증(RG) 발급 확대 등 지원 방안을 점검했다.
BNK금융그룹 관계자는 "부산·경남은행을 중심으로 한 현장 중심 지원은 위기가 안정될 때까지 지속하겠다"며 "사태 추이를 면밀히 점검해 지원 규모도 탄력적으로 늘릴 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com