BNK부산은행, 외국인 유학생 초청해 '영화 상영회' 개최

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 지난 3일 저녁, 부산지역 외국인 유학생 160명을 초청해 'BNK부산은행과 함께하는 Movie Night' 영화 상영회를 개최했다고 6일 밝혔다.
상영작은 최근 누적 관객 수 1600만 명을 돌파한 '왕과 사는 남자'로, 참석한 외국인 유학생들이 한국의 역사와 전통문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 선정됐다. 참석자들은 영화 관람과 함께 서로 교류하는 시간을 가지며 의미 있는 시간을 보냈다.
부산은행은 최근 증가하는 외국인 유학생과 고객을 대상으로 금융 편의성을 높이기 위한 다양한 지원을 이어가고 있다. 외국인 고객의 원활한 의사소통을 돕기 위해 일부 영업점에 외국인 서포터즈를 배치하고, 금융거래 가이드북을 다국어로 제작·배포했다.
부산은행 옥영수 개인고객부장은 "부산에서 학업 중인 외국인 유학생들이 한국 문화에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 외국인 고객을 포함한 다양한 사회 구성원을 위한 맞춤형 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
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