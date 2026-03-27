BNK부산은행·노조, '지역경제 활성화와 재도약' 공동 선언

AI 도입, 경쟁력 강화 위한 6대 과제 추진

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 전날 본점에서 전국금융산업노동조합 부산은행지부와 함께 '지역경제 활성화와 부산은행 재도약'을 위한 노사 공동 선언식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 선언은 급변하는 금융 환경 속에서 노사가 협력해 조직의 경쟁력과 생산성을 높이고, 그 성과를 지역사회와 공유하겠다는 의지를 담았다.

김성주 BNK부산은행장(오른쪽)이 지난 26일 본점에서 김대성 전국금융산업노동조합 부산은행지부 위원장과 '지역경제 활성화와 부산은행 재도약'을 위한 노사 공동 선언을 한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=BNK부산은행] 2026.03.27

노사는 ▲AI 기반 업무 효율화 ▲직무 전환을 통한 전문성 강화 ▲영업 동력 제고를 통한 생산성 향상 ▲생산성 금융으로 지역 산업 생태계 견인 ▲소상공인·청년층 맞춤 지원 ▲사회적 가치 실현 등 6대 핵심 과제를 추진하기로 했다.

양측은 AI 도입 등 프로세스 혁신과 직무 전환 교육, 인력 운영 효율화를 통해 직원의 전문성을 높이고 영업 경쟁력 강화에 협력하기로 했다. 이를 통해 지역 산업 생태계 활성화와 소상공인 지원 등 실질적 지역 상생 금융 확대에 집중할 방침이다.

김성주 부산은행장은 "이번 선언은 노사가 합심해 지속 가능한 성장과 지역사회 기여를 약속한 뜻깊은 결단"이라며 "혁신의 성과를 지역과 나누며 신뢰받는 지역 거점 은행의 역할을 다하겠다"고 말했다.

김대성 노조위원장은 "조직 경쟁력 강화가 지역 기여의 토대라는 공감대 아래 동참했다"며 "상호 신뢰를 바탕으로 변화를 선도해 직원과 지역민 모두가 자부심을 느끼는 은행이 되겠다"고 밝혔다.

부산은행은 이번 선언을 계기로 생산성 향상과 지역 금융 지원을 확대하며 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.

news2349@newspim.com