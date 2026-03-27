푸본현대생명, '따스한 채움터'에서 사랑의 배식 봉사활동 펼쳐

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 대한적십자사와 함께 무료급식시설인 '서울특별시립 따스한 채움터'에서 사랑의 배식 봉사활동을 펼쳤다고 27일 밝혔다.

'서울특별시립 따스한 채움터'는 서울특별시 조례에 따라 어려운 이웃에게 급식을 제공하기 위해 2010년 서울역 주변에 설치됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 대한적십자사와 함께 무료급식시설인 '서울특별시립 따스한 채움터'에서 사랑의 배식 봉사활동을 펼쳤다고 27일 밝혔다. [사진=푸본현대생명] 2026.03.27 yunyun@newspim.com

이번 봉사활동은 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 따뜻한 한 끼를 제공하고 건강을 지원하기 위한 취지로 마련됐다.

푸본현대생명 임직원으로 구성된 자원봉사단은 서울역 인근의 독거어르신 등 소외 이웃 200여명에게 점심식사를 제공하고 따뜻한 온기와 진심 어린 나눔의 가치를 전했다.

푸본현대생명은 2006년부터 전 직원이 참여하는 자원봉사단을 구성해 매년 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있다.

임직원들이 기부하는 금액에 회사가 1대 1 매칭해 기부하는 '1대 1 매칭그랜트' 제도와 '급여 끝전 모으기' 등 사회공헌기금을 조성하고 다양한 나눔 활동을 실천하고 있다.

푸본현대생명 관계자는 "임직원들의 정성을 담아, 소외된 이웃들에게 따뜻한 사랑의 마음을 전달할 수 있는 기회였다"며 "ESG경영 실천과 지역사회와의 상생을 통해 우리 사회에 긍정 에너지(Positive Energy)가 더욱 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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