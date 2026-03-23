한경국립대, 대한적십자사 RCY 창단…인도주의 활성화 기대

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교(총장 김찬기)가 교내 학생성공관에서 대한적십자사 경기도지사 RCY(Red Cross Youth) 창단식을 열고, 인도주의 정신과 지역사회 봉사를 실천하는 대학 봉사공동체의 출범을 알렸다.
23일 한경국립대에 따르면 RCY는 학생 주도의 자율적 참여를 기반으로 대학의 사회적 책임과 공동체 가치를 실천하는 활동을 할 예정이다.
창단식에는 대한적십자사 경기도지사 장진성 RCY 본부장을 비롯한 관계자들이 참석해 한경국립대 RCY의 시작을 축하했다.
또 학생들은 대학 RCY 회원으로서 책임과 소속감을 다지고 나눔과 실천의 가치를 되새기는 자리를 가졌다.
한경국립대 RCY는 앞으로 지역사회 봉사, 안전 증진 활동, 나눔 실천 등 다양한 프로그램을 통해 대학과 지역사회를 연결하는 청년 리더십을 발휘할 계획이다.
이서영 한경국립대 총괄 학부장은 축사를 통해 "RCY 출범은 단순한 동아리가 아닌 학생들이 인도주의 정신과 공동체 가치를 실천하며 성장하는 출발점"이라며 "나눔과 배려를 배우고 지역사회와 함께하는 실천적 인재로 키우길 기대한다"고 밝혔다.
한경국립대 RCY는 이번 창단식을 계기로 대학 구성원과 지역사회를 잇는 봉사 플랫폼으로 역할을 확대해 나갈 방침이다.
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