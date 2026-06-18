현대큐밍, 딜라이트 가전 라인업 확대

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 현대렌탈케어의 라이프케어 가전 브랜드 현대큐밍이 '딜라이트(DELIGHT)' 브랜드 라인업을 확대한다고 밝혔다.

현대큐밍은 기존 딜라이트 정수기에 이어 '딜라이트2 정수기'와 '딜라이트 에어 공기청정기'를 새롭게 선보이며 제품군을 확대했다.

'딜라이트2 정수기'는 냉수 이용 패턴에 따라 선택할 수 있는 2단계 냉수 모드를 적용했다. 자주 사용하는 온도와 출수 용량을 저장할 수 있는 기능을 탑재했으며, LCD 디스플레이를 통해 설정 정보를 확인할 수 있도록 했다. 또한 5단계 정량 출수와 6단계 온수 설정 기능을 지원한다.

제품 색상은 본베이지, 애쉬로즈, 멜티드크림 등 3종으로 구성됐다.

'딜라이트 에어 공기청정기'는 분리 및 결합이 가능한 구조를 적용한 제품이다. 47㎡와 77㎡ 모델로 운영되며, 공간 규모와 사용 환경에 따라 활용할 수 있도록 설계됐다.

현대큐밍은 기존 딜라이트 정수기에 적용한 브랜드를 공기청정기 등 라이프케어 가전 제품군으로 확대해 운영할 계획이라고 설명했다.

현대큐밍 관계자는 "딜라이트 브랜드 적용 범위를 다양한 라이프케어 가전 영역으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=현대큐밍]

whitss@newspim.com