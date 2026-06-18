피에스텍, 16억원 규모 자사주 소각

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주당순이익 개선 및 주주가치 제고 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 계량·계측기기 전문기업 피에스텍은 공시를 통해 총 16억 원 규모의 자기주식 소각을 결정했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 소각 대상은 총 28만4250 주(발행주식 총수의 약 1.52%)이며, 소각 예정일은 오는 6월 30일이다. 자사주소각이 완료될 경우 발행주식 수는 기존 1870만5320주에서 1842만1070주로 감소하며, 자본금 변동은 없다.

피에스텍 로고. [사진=피에스텍]

회사는 이번 결정이 주주가치 제고와 주주환원 정책 강화를 위한 전략적 조치라고 설명했. 유통주식 수 감소를 통해 주당순이익(EPS) 개선 및 기존 주주의 지분 가치 제고 효과가 기대된다고 설명했다.

피에스텍은 2005년부터 21년 연속 현금배당을 실시하고 있다. 지난해 12월에는 중장기 주주환원 계획을 발표하고 자기주식 소각 물량 113만7000주 중 절반인 56만8500주를 소각한 바 있다.

피에스텍 관계자는 "이번 자사주 소각은 주주환원 정책의 일환이자 기업가치 제고를 위한 결정"이라며 "앞으로도 사업 경쟁력 강화와 신규 성장 동력을 확보하는 동시에 다양한 주주친화 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com