MDS테크, SOOP 월드컵 중계에 스포츠 데이터 공급

스태츠퍼폼 라이선스 기술 지원…크리에이터 맞춤형 중계 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP에 글로벌 스포츠 데이터 전문 기업 스태츠퍼폼의 라이선스를 공급하고 기술 지원을 진행한다고 18일 밝혔다.

SOOP의 스트리머와 크리에이터들은 월드컵 기간 동안 스태츠퍼폼의 축구 데이터 서비스 '옵타(Opta)'를 활용해 중계 방송을 진행한다. 지난 12일 한국-체코전 중계에서 크리에이터들은 실시간 득점 및 어시스트 상세 내역, 슈팅 위치와 결과, 파울 및 교체 내역 등 데이터를 제공받아 차별화된 중계 콘텐츠를 선보였다.

회사에 따르면 MDS테크는 스태츠퍼폼 데이터의 현지화와 서비스 개발 전반에 대한 기술 지원을 담당했다. 국내 축구 팬들이 친숙하게 수용하도록 용어와 지표 표준을 정비하고 스트리머 방송 환경에 최적화된 API 데이터 연동 등을 제공했다. 이러한 기술 지원은 국내 주요 포털 사이트, 판타지 스포츠, 미디어, 라이브 스코어 앱 등에서 이미 검증된 MDS테크의 데이터 처리 및 시스템 연동 노하우를 기반으로 한다.

[사진=SOOP]

최근 국내 1인 미디어 및 스포츠 스트리밍 시장에서는 해외 유수의 리그와 방송사에서 사용하는 글로벌 스포츠 데이터를 도입하려는 수요가 증가하고 있다. MDS테크는 이번 협업을 통해 글로벌 데이터 제공업체와 국내 플랫폼을 잇는 핵심 기술 파트너로서의 입지를 확보했다.

MDS테크 관계자는 "데이터셋 공급과 기술 지원을 통해 크리에이터들이 맞춤형 중계를 선보이고 스포츠 팬에게 향상된 경험을 제공하는 기반을 구축했다"며 "앞으로도 검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 스포츠 데이터를 국내 플랫폼에 안정적으로 적용하는 사례를 늘려 나갈 것"이라고 말했다.

한편 스태츠퍼폼의 옵타는 유럽 주요 빅리그를 비롯한 전 세계 축구 전문가들과 글로벌 방송사들이 표준으로 채택하고 있는 스포츠 데이터 브랜드다. 실시간 점유율, 세부 전술 지표, 선수별 활동량, 이적 히스토리 등 정교하고 방대한 데이터를 제공한다.

nylee54@newspim.com