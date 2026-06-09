MDS테크, 폴라리스AI와 AI 로봇 실증 협력

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제조·물류 현장 자동화 솔루션 공동 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크가 폴라리스AI와 AI 로봇 및 피지컬 AI 기반 사업 실증을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

협약에 따라 폴라리스AI는 UBTech 로봇 플랫폼과 로봇 제어·운영 기술을 제공한다. MDS테크는 센싱 카메라 모듈 기반의 제조·물류 현장 테스트 환경과 공장 셋업 인프라를 지원한다.

회사에 따르면 양사는 제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 기반으로 로봇 학습과 운영 환경을 고도화하고 실제 산업 환경에서 활용 가능한 자동화 모델을 검증할 예정이다. MDS테크는 엔비디아 기반 AI 플랫폼 및 엣지 AI 솔루션을 활용해 고객의 피지컬 AI 도입을 지원할 계획이다.

MDS테크 로고. [사진=MDS테크]

특히 중소형 제조기업을 대상으로 생산 공정 및 물류 환경에서 반복 업무를 자동화하고 작업 효율성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 양사는 산업현장, 공공기관, 스마트팩토리 시장을 대상으로 보안성이 강화된 AI Edge 솔루션 사업 기회를 공동 모색한다.

MDS테크 관계자는 "이번 협약은 AI 소프트웨어와 실제 산업 현장을 연결하는 피지컬 AI 생태계를 확대하기 위한 협력"이라며 "자사가 보유한 제조·물류 현장 인프라와 엔비디아 기반 AI 플랫폼 역량을 바탕으로 고객들이 AI 로봇과 엣지 AI 기술을 보다 빠르게 현장에 적용하도록 지원할 계획"이라고 말했다.

한편 MDS테크는 엔비디아의 국내 파트너로서 NVIDIA DGX, Jetson, RTX 및 데이터센터 GPU 등 AI 컴퓨팅 솔루션을 공급하고 있다. 지난 4월 서울대학교 로보틱스연구소 및 기계공학부와 피지컬 AI 분야 인재 양성과 연구 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했으며 NVIDIA Jetson 기반 교육과 연구 지원에 나서고 있다.

nylee54@newspim.com