MDS테크, 1분기 매출 509억원·영업익 45억원

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 1분기 매출 509억원을 기록했다
- 영업이익 45억원, 순이익 21억원으로 늘었다
- 반도체·자동차용 솔루션 성장과 자회사 효과다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 1분기 연결기준 매출액 509억원으로 전년동기 대비 15.7% 증가했다고 18일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 45억원, 당기순이익은 21억원으로 각각 전년동기 대비 205.5%, 1,143.2% 증가하며 수익성이 대폭 개선됐다.
회사에 따르면 이번 실적 향상은 반도체 및 자동차용 임베디드 솔루션 부문의 매출 성장에 따른 것이다. 여기에 지난해 적자 자회사 매각 효과와 주력 자회사 MDS인텔리전스의 실적 호조가 더해져 당기순이익이 크게 증가했다.
특히 MDS테크는 1분기 별도 기준으로도 매출액과 영업이익이 각각 311억원, 25억원으로 전년동기 대비 11.3%, 67.1% 증가하며 외형 성장과 함께 안정적인 수익성을 보여줬다. 다만 당기순이익은 기발행 전환사채의 전환 청구에 따른 파생상품 관련 손실이 발생해 전년동기 대비 약 30% 감소한 6억원을 기록했다.
MDS테크 관계자는 "올해도 반도체 및 자동차 등 전방 산업의 호조가 예상되는 가운데 본업인 임베디드 솔루션 등 핵심 사업에 대한 경쟁력을 강화할 것"이라며 "여러 실적 모멘텀을 이룰 수 있는 신규 비즈니스도 발굴해 견조한 성장세를 이어 나갈 계획이다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com