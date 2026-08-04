IBK기업은행, 디지털 영사인증 위임장 도입...해외 고객 편의 확대

위·변조 방지·개인정보 보호 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 재외동포의 국내 금융거래 편의성을 높이기 위해 디지털 기반 위임장 서비스를 도입했다.
기업은행은 해외 거주 고객이 대리인을 통해 금융업무를 처리할 때 활용할 수 있는 '디지털 영사인증 금융위임장 서비스'를 지난달 30일부터 시행했다고 4일 밝혔다. 해당 재외공관에서 영사 확인을 받은 위임장을 전자문서 형태로 금융기관에 전달하고 검증할 수 있다.
기존에는 영사 인증 위임장을 국제우편으로 보내야 해 처리 기간이 길고 비용 부담이 컸으며, 분실 위험도 존재했다. 이번 서비스 도입으로 위임장이 즉시 전달되면서 해외 체류 중에도 신속한 금융 업무 처리가 가능해졌다.
또한 전자문서 기반으로 위임장을 관리함에 따라 위·변조 가능성을 줄이고 개인정보 보호 수준도 강화했다.
기업은행은 이번 서비스로 비대면 금융 환경에서의 접근성과 보안성을 동시에 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com