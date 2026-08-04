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중수청 2874명 규모 10월 출범...지검장 1급·차장·부장검사 2급

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  • 행정안전부 중수청개청준비단은 4일 중수청 직제와 수사관 임용령 제정안을 공개해 5일부터 입법예고를 진행했다.
  • 중수청은 7대 중대범죄를 전담하는 본청·6개 지방청 체제로 정원 2874명 규모로 운영하고, 감찰·인권 담당 조직과 합동수사과 등을 신설했다.
  • 검사와 검찰수사관은 내년 4월까지 시험 없이 중수청으로 특례 임용되며, 계급·처우를 현행보다 불리하지 않게 부여하고 별도 민간 청사에서 10월 2일 출범한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

직제·임용령 입법예고…본청·6개 지방청 체제 구축
검사 희망자 시험 없이 특례 임용…8월 전국 18개 검찰청 임용설명회

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 조직 체계와 인사 규정이 처음 공개됐다. 중수청은 부패·경제·방위사업·마약·국가보호범죄(내란·외환)·사이버범죄·법왜곡죄 등 7대 중대범죄를 전담하는 본청·6개 지방청 체제로 운영되며, 정원은 2874명 규모다. 검찰청 소속 검사와 검찰수사관은 희망할 경우 별도 시험 없이 중수청으로 옮길 수 있게 된다.

행정안전부 중대범죄수사청개청준비단은 4일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 '중대범죄수사청과 그 소속기관 직제'와 '중대범죄수사청 수사관 임용령' 제정안을 마련해 오는 5일부터 10일까지 입법예고한다고 밝혔다.

◆ 7대 범죄 전담…본청·6개 지방청 체제

중대범죄수사청(본청) 기구도. [사진=행정안전부]

이번 직제안은 7대 중대범죄 수사에 특화된 조직을 구성하는 데 초점을 맞췄다. 중수청은 부패·경제·방위사업·마약·국가보호범죄(내란·외환 등)·사이버범죄·법왜곡죄를 전담 수사하며, 동시에 수사권 남용과 인권침해를 막기 위한 내부·외부 통제 기능도 함께 갖춘다.

감찰·감사·인권양성평등담당관을 둔 감찰관 조직을 본청에 설치하고, 6개 지방청에는 수사심의담당관과 인권보호담당관을 배치해 수사 과정에 대한 통제 장치를 마련했다.

중수청은 본청과 서울·수원·대전·대구·부산·광주 등 6개 지방청으로 구성된다. 본청은 수사정책 수립과 수사지휘·감독, 인권보호 정책 등을 담당하고, 지방청은 관할 지역의 중대범죄 사건을 직접 수사한다.

전체 정원은 2874명이다. 이 가운데 수사관은 2567명(89.3%), 일반직 공무원 등은 307명(10.7%)으로 편성됐다. 본청은 청장 1명과 차장 1명을 포함해 396명 규모이며, 지방청에는 모두 2478명이 배치된다. 특히 사건이 집중되는 서울청에는 1089명이 배정되고 청장 아래 차장 3명을 둬 다른 지방청보다 큰 규모로 운영된다.

보이스피싱과 금융범죄, 가상자산 범죄, 마약, 국가재정범죄 등에 대응하기 위한 합동수사과도 신설된다. 서울청에는 보이스피싱범죄·금융범죄·가상자산합동수사과를, 수원청에는 마약합동수사과를, 대전청에는 국가재정범죄합동수사과를 각각 설치한다.

아울러 형사소송법 개정으로 다른 수사기관이 1차 수사한 사건을 검사의 요청에 따라 중수청이 보완수사할 수 있게 되면서 이를 전담하는 사회약자범죄특별수사 조직도 새롭게 꾸려진다.

◆ 검사, 시험 없이 특례 임용…"현행 처우보다 불리하지 않게"

기사 내용의 시각화를 위해 ChatGPT에게 "검사·중수청 대응 계급 인포그래픽를 그려줘"라고 요청한 결과, 다음과 같은 이미지가 생성되었다. [이미지=김영은 기자, ChatGPT활용]

이번에 공개된 수사관 임용령안에는 검사 출신 인력의 처우 기준도 담겼다. 현 검찰청 소속 검사와 검찰수사관은 희망할 경우 별도 시험 없이 중수청 소속 공무원으로 임용될 수 있으며, 해당 특례는 내년 4월 30일까지 한시적으로 적용된다.

검사는 기존 법조경력과 보직 등을 고려해 상당 계급을 부여받는다. 지검장급은 1급, 차장·부장검사급은 2급, 법조경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급 상당 수사관으로 임용된다. 준비단은 중수청 출범 과정에서 기존 직급과 처우가 불리해지지 않도록 하기 위한 조치라고 설명했다.

수사관 임용권은 계급에 따라 나뉜다. 대통령은 1~2급, 행정안전부 장관은 3~5급, 중수청장은 6급 이하 수사관의 임용권을 각각 행사한다. 다만 중수청장은 1~5급 수사관에 대한 추천권을 갖는다.

경찰과 변호사, 회계사 등 외부 전문인력은 경력경쟁채용을 통해 선발할 수 있도록 했으며, 우수 수사관에 대해서는 특별승진 제도를 운영하고 5급 이하 수사관은 승진시험도 병행하기로 했다.

◆ 임용설명회 5일부터…9월 말 대상자 선정

중수청 임용설명회 세부계획(안). [사진=행정안전부]

준비단은 중수청 출범에 맞춰 인력 충원 절차도 본격 착수한다.

오는 5일부터 12일까지 전국 18개 지방검찰청을 순회하며 검사와 검찰수사관 등을 대상으로 임용설명회를 개최하고, 7일부터 20일까지 임용 희망자를 모집한다. 이후 9월 말까지 대상자를 선정해 10월 2일 개청과 동시에 임용할 계획이다.

◆ 청사는 전부 민간 건물…본청·서울청 중구 르네스퀘어

중수청 임용설명회 세부계획(안). [사진=행정안전부]

청사도 기존 검찰청을 사용하지 않고 별도 민간 건물을 활용한다.

본청과 서울청은 서울 중구 르네스퀘어빌딩으로 확정돼 지난달 30일 임대차계약을 체결했으며, 부산·대구·광주청도 청사를 선정해 계약을 추진 중이다. 대전청은 우선 세종시 청사에 입주한 뒤 향후 대전으로 이전하고, 수원청은 경기신용보증재단 사옥을 임시 청사로 사용한 뒤 2027년 초 본청사로 이전할 예정이다.

형사사법정보시스템(KICS)은 자체 시스템 구축 전까지 경찰청 KICS를 활용해 단계적으로 운영하며, 개청 시점에는 사건 관리 등 필수 기능을 우선 개통한 뒤 연내 나머지 기능을 순차적으로 구축할 계획이다.

김민재 중대범죄수사청개청준비단장은 "중수청의 출범은 검찰청 체제에서 수사와 기소의 분리를 실현하는 검찰개혁의 중요한 단초"라며 "직제와 임용령을 면밀히 설계해 국민에게 신뢰받는 전문 수사기관으로 출범시키고 국민의 권익을 보호하는 본연의 책무를 충실히 수행하도록 개청 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

yek105@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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