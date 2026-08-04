웰크론한텍, KB골든라이프케어 '북위례 빌리지' 신축 공사 계약

AI 핵심 요약beta
- 웰크론한텍이 4일 KB골든라이프케어와 북위례 빌리지 799억원 신축 공사 계약을 체결했다.
- 이번 수주는 PF 우발채무 리스크 해소와 채무면제·충당부채 환입 후 확보한 대형 프로젝트로 사업 기반을 강화했다.
- 회사는 시니어 하우징 특수 건축과 친환경 플랜트 사업을 함께 확대해 하반기 실적과 기업가치 제고에 나선다고 했다.
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재무 리스크 해소 후 본업 정상화 가속
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 웰크론한텍은 KB라이프생명의 시니어 케어 전문 자회사 KB골든라이프케어와 총 799억원 규모의 'KB골든라이프케어 북위례 빌리지' 신축 공사 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약은 서울 및 수도권 핵심 입지에 조성되는 프리미엄 도심형 노인복지주택 건립 프로젝트다. 웰크론한텍은 앞서 KB골든라이프케어의 서초 빌리지와 은평 빌리지를 준공한 바 있다.
이번 수주는 최근 확정된 424억5000만원 규모의 채무면제 및 충당부채 환입에 이어 단행됐다. 회사는 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 우발채무 리스크를 해소한 데 이어 신규 대형 수주를 확보하며 사업 기반을 다지게 됐다.
또 회사는 시니어 하우징 등 특수 건축 분야의 수행 경험을 바탕으로 건설 수주를 확대하는 한편, 기계적 증기 재압축(MVR) 증발 농축과 아나목스(Anammox) 등 기술력을 활용한 친환경 플랜트 사업도 강화할 방침이다.
웰크론한텍 관계자는 "PF 관련 우발채무 리스크를 해소한 이후 대형 신규 수주까지 확보해 본업 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "안정적인 재무구조를 바탕으로 건설과 환경플랜트 사업을 균형 있게 확대해 하반기 실적 개선과 기업가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com