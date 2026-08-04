삼성증권, 2분기 영업익 6758억원…전년比 119%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 4일 2분기 영업이익 6758억원을 기록했다.
- WM 고객자산 확대와 상품판매 호조가 실적을 견인했다.
- IB도 구조화금융 성과로 전 분기보다 26.1% 늘었다.
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구조화금융 호조에 IB 실적 개선
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권이 올해 2분기에도 두 자릿수 성장세를 이어가며 역대급 실적을 기록했다. 자산관리(WM) 부문의 고객 기반 확대와 금융상품 판매 호조, 기업금융(IB) 부문의 구조화금융 성과가 실적을 견인했다.
삼성증권은 4일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 6758억원으로 전 분기 대비 10.9%, 전년 동기 대비 119.0% 증가했다고 밝혔다.
같은 기간 세전이익은 6697억원으로 전 분기 대비 8.8%, 전년 동기 대비 114.1% 늘었으며, 당기순이익은 4882억원으로 전 분기 대비 8.3%, 전년 동기 대비 108.1% 증가했다.
별도 기준으로는 WM 부문의 성장세가 두드러졌다. 2분기 리테일 고객자산은 652조4000억원으로 전 분기 대비 31.6% 증가했고, 고액자산가(HNW) 고객은 57만2000명으로 27.5% 늘었다.
자산관리 비즈니스도 호조를 이어갔다. 랩어카운트 순수수료는 495억원으로 전 분기 대비 52.1% 증가했으며, 퇴직연금 예탁자산은 28조1000억원으로 20.7% 늘었다.
IB 부문은 구조화금융을 중심으로 실적 개선을 이끌었다. IB 부문 실적은 구조화금융 수익 794억원을 기반으로 전 분기 대비 26.1% 증가한 906억원을 기록했다. 채비와 져스텍 기업공개(IPO)를 성공적으로 마무리했으며, 휴젤 인수금융 딜도 완료했다.
rkgml925@newspim.com