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초접전 김민석 VS 정청래…"윤리위 제소" 카드 꺼내들며 난타전

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  • 더불어민주당이 4일 김민석·정청래를 둘러싼 윤리위 제소 공방으로 초박빙 당대표 경선이 진흙탕 양상으로 번지고 있다.
  • 두 후보는 신천지 의혹·계파 투표 지침·과거 배신 논란을 놓고 상호 윤리감찰·제소와 선관위 신고로 공세 수위를 높였다.
  • 민주당은 16일 전국 순회 경선을 마친 뒤 17일 전당대회에서 여론조사 30%와 권리당원·대의원 투표를 합산해 당대표와 최고위원을 선출한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

鄭 "신천지 의혹 제기, 윤심원 제소할 것"
金 "계파행위, 모조리 윤리위 심판해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 첫 번째 순회경선이 0.99%포인트(p) 차의 초박빙 양상으로 흐르면서, 1·2위를 다투는 김민석·정청래 후보가 서로를 "윤리심판원(윤리위)에 제소하겠다"고 벼르며 공방 수위를 한층 높이고 있다.

4일 정치권 안팎에선 두 후보가 각각 '계파 행보'와 '과거 행적'을 문제 삼아 윤리위 제소 카드를 동시에 꺼내들면서 당권 경쟁이 진흙탕 양상으로 번지고 있다는 분석이 나온다.

송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 1일 오전 충청남도 공주시 충청남도교통연수원에서 열린 당대표 및 최고위원 선출을 위한 충남 합동연설회에서 각자 다른 방향을 바라보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "윤리위 제소" 선언…신천지 의혹 vs 생일별 투표 지침

앞서 정 후보는 강원 강릉 토크콘서트에서 "당대표가 되면 첫 번째 조치로 '신천지 집단 입당 의혹' 제기로 당을 위험에 빠뜨린 김 후보에 대한 윤리감찰을 직권으로 지시하겠다"며 "윤리감찰 결과 의혹 제기에 근거가 전혀 없다면 김 후보를 윤리심판원에 곧바로 제소해 징계 조치하겠다"고 밝혔다.

정 후보는 김 후보가 제기한 '신천지 전당대회 개입 의혹'이 당을 위험에 빠뜨리고 국민의힘마저 민주당을 공격하게 만들었다는 점을 강하게 비판했다.

김 후보도 맞불을 놓았다. 김 후보는 울산 합동연설회에서 친청(친정청래)계를 겨냥해 "이번 선거 과정에서 잘못된 계파 행위를 한 사람들, 상대 후보가 연설하는데 비난과 선동을 한 사람들을 모조리 윤리위에 제소해 심판을 받게 하겠다"고 선언했다.

구체적 대상으론 친청계 지지자들의 '생일별·연도별 최고위원 투표 지침' 배포가 거론됐다. 김 후보 진영은 해당 지침이 당규 위반이라며 지난달 말 당 선관위에도 신고한 상태다.

양측 후보 간의 공방은 당 선거관리위원회 신고전으로까지 이어졌다. 정 후보 측은 김 후보 측 의원들이 당비를 활용해 김 후보 선거 구호인 '전 당원 100% 투표'가 적힌 현수막을 내건 것을 문제 삼아 당 선관위에 제소했다.

김 후보 측은 친청계 지지자들의 생일별·연도별 투표 지침 배포가 당규 위반이라며 선관위에 신고하며 맞대응했다.

[부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 벡스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com

◆ 정청래, 김민석 과거 행적 직격…"또 배신할 것"

과거 행적을 파고드는 '파묘' 공방 역시 윤리위 제소 카드와 맞물려 확전 양상이다.

정 후보는 부산 합동연설회에서 김 후보의 2002년 대선 당시 노무현·정몽준 단일화 요구 및 탈당 이력을 거론하며 "세 살 버릇 여든까지 간다. 한 번 배신하면 또 배신할 것"이라고 공격했다.

이어 정 후보는 "의리는 총량이 없고 배신도 총량이 없다"며 이를 "당과 당원에 대한 배신"이라고 목소리를 높였다.
반면 송영길 후보는 2022년 대선 당시 정 후보가 불교계를 '봉이 김선달'에 비유해 반발이 일었던 사건을 거론하며 공격에 나섰다.

송 후보는 "정 후보의 봉이 김선달 발언 때문에 불교계가 완전히 돌아섰다"며 "정성호 장관이 정 후보를 만나 대선 끝날 때까지 탈당할 수 있겠는가 물었더니 언론에 나와 '이핵관(이재명 대통령 핵심 관계자)이 탈당하라고 압력을 넣었다'고 폭로했다"고 했다.

김 후보도 정 후보를 향한 '반명'(반이재명) 공세 수위를 높이고 있다. 그는 지난 3일 전북 전주시 전주대에서 열린 '전북 당원 집중 토크콘서트'에서 "명-청 대전이 계속되면 이재명 대통령이 흔들리고 국정 방향이 흔들린다"며 친명 지지층 결집을 호소했다.

이어 김 후보는 "대통령의 국정을 확실하게 지원할 당대표, 다음 총선에서 승리할 수 있는 든든한 당대표를 뽑아야 한다"고 말했다.

◆ 전국 순회 후 8월 17일 전대서 최종 결과 발표

민주당은 충청권, 부산·울산·경남을 거쳐 오는 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 호남, 16일 경기·서울 순으로 순회 경선을 진행한다. 오는 17일 대전컨벤션센터에서 열리는 전당대회에서 당대표와 최고위원을 최종 선출한다.

권리당원 투표는 권역별 순회 방식으로 진행된다. 충청권은 7월 28일부터 31일까지, 부산·울산·경남은 7월 29일부터 8월 1일까지 진행됐다.

제주·인천은 4일부터 7일까지, 강원·대구·경북은 5일부터 8일까지, 호남권은 11일부터 14일까지, 서울·경기는 12일부터 15일까지 투표를 진행한다.

지역 순회 경선은 16일 경기·서울 권역 일정으로 마무리된다. 후보 득표율은 권역별로 발표된다. 당대표 최종 득표율은 국민 여론조사 30%와 합산해 17일 전당대회 때 발표된다. 최고위원 5명은 대의원·권리당원 투표로만 선출한다.

민주당 전당대회는 대의원·권리당원 70%, 일반 국민 여론조사 30% 비율이 반영된다. 1인 1표제가 적용돼 대의원(1만7000여 명)과 152만 명 권리당원 표의 가치는 같다.

다만 이번 전당대회에 한해 대구·경북·경남 지역 투표 결과에는 전국 대의원과 권리당원 유효투표 결과의 5% 가중치가 적용된다. 해당 가중치는 전당대회 당일인 오는 17일 최종 합산 과정에서 반영된다는 게 민주당 선관위의 설명이다.

민주당은 이번에 당대표 선호투표제를 처음 도입했다. 1순위 과반 득표자가 나오지 않으면 3등 후보의 2순위 표를 1·2등 후보 표에 합산해 최종 승자를 결정짓는다.

seo00@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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