전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

[중국증시 마감] 기술주 큰 폭 반등, CPO∙CRO 테마주 강세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국 본토 A주 4대 지수가 4일 반등했고 기술주가 강세장을 이끌었다.
  • CPO·CRO 등 테마주가 미국 기술주 급등과 업황 회복 기대에 상승했다.
  • 우시앱텍이 상반기 실적과 연간 가이던스를 대폭 상향하며 CRO 업종 개선을 입증했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 3822.28(+12.62, +0.33%)
선전성분지수 13885.71(+437.42, +3.25%)
촹예반지수 3488.97(+186.42, +5.64%)
커촹50지수 1616.36(+63.47, +4.09%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 4일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수는 하루 만에 반등에 성공했다. 특히, 기술주가 큰 폭으로 상승하며 강세장을 견인했다.

상하이종합지수는 0.33% 상승한 3822.28, 선전성분지수는 3.25% 오른 13885.71, 촹예반(創業板)지수는 5.64% 급등한 3488.97, 커촹50(科創50)지수는 4.09% 상승한 1616.36 포인트로 장을 마쳤다.  

이날 중국 A주 3대 시장(상하이∙선전∙베이징증권거래소)의 하루 거래대금은 2조2284억 위안으로, 전 거래일 대비 2174억 위안 늘었다. 이와 함께 3600여 개의 종목이 상승 마감했다. 

간밤 미국 증시에서 연출된 기술주 급등세를 호재로 위험 선호도가 회복, 최근 조정을 받았던 기술주에 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

업종·테마별로는 전자부품, CPO(광전 집적 패키징), 전자화학품, CRO(임상시험수탁기관), PCB(인쇄회로기판) 관련 종목이 상승률 상위권을 차지했다. 반면 은행, 백주, 공항·해운, 자동차 완성차, 도로·철도 운송 업종은 하락폭이 컸다.

[그래픽=퉁화순재경 자료 캡처] 8월 4일 중국 본토 A주 4대 지수 등락폭과 상하이종합지수 주가 추이.

CPO의 경우 엔비디아의 수석 부사장 길라드 샤이너(Gilad Shainer)가 CPO가 양산 단계에 진입했다고 밝힌 것이 호재가 됐다. 그는 향후 광통신 시장에서 가장 큰 성장 기회는 수직 확장(Scale-up) 분야에 있으며, 이에 필요한 대역폭 성능은 수평 확장(Scale-out)의 10배 수준이 될 것이라고 강조했다.

CRO테마의 경우 업황 회복세 속에 주가가 곧 바닥을 찍고  반등할 것이라는 기대감이 주가를 끌어올린 배경이 됐다.

2022~2024년 장기 조정으로 부진했던 중국 CRO 업종은 최근 글로벌 제약·바이오 투자 회복과 혁신신약 해외 기술수출(BD) 확대, ADC·GLP-1·펩타이드 등 차세대 의약품 수요 증가를 바탕으로 업황 개선 기대가 커지고 있다. 주요 CRO 기업들의 수주와 실적도 회복세를 보이며 혁신신약 산업 성장의 수혜가 본격화되고 있다는 평가다. 현재 혁신신약 업종의 밸류에이션은 역사적 저점 수준으로 AI·반도체 대비 투자 매력이 부각되고 있으며, 업종 순환매 가능성도 제기된다.

다만 투자은행들의 시각은 엇갈린다. 골드만삭스와 도이체방크는 GLP-1·ADC 수요 확대와 AI를 활용한 연구개발 효율 개선 등을 근거로 실적과 기업가치의 동반 상승 가능성을 제시한 반면, 모건스탠리는 최근 주가 강세가 실적 개선보다 밸류에이션 확대에 따른 결과인 만큼 향후 실제 이익 성장이 뒷받침돼야 상승세가 이어질 수 있다고 진단했다.

실제로 CRO 업체들의 실적 개선세가 나타나고 있다.

지난 3일 중국 대표 임상시험수탁기관(CRO) 업체 약명강덕신약개발(藥明康德·WuxiApptec·우시앱텍 603259.SH/2359.HK)은 큰 폭으로 개선된 2026년 상반기 실적을 발표했다.

회사의 매출은 289억 위안으로 전년 동기 대비 38.93% 증가했다. 순이익은 105억7200만 위안을 기록하며 상반기 기준 처음으로 100억 위안을 돌파했고, 전년 동기 대비 89.39% 급증했다. 6월 말 기준 지속사업 부문의 수주잔고는 664억3000만 위안으로 전년 동기 대비 25.2% 증가했다.

특히 회사는 올해 연간 실적 가이던스도 전면 상향 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 513억~530억 위안에서 585억~605억 위안으로 높였으며, 지속사업 매출 증가율 전망도 기존 18~22%에서 35~39%로 상향했다.

이밖에 AI 인프라 수요 급증으로 메모리 반도체 공급 부족 현상이 심화되는 가운데, PC 제조업체인 HP(휴렛팩커드), ASUS(에이수스), Acer(에이서) 등이 이미 중국 최대 D램(DRAM) 제조사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT 688825.SH)의 메모리 칩을 소량 채택하기 시작했다고 보도했다. 이로 인해 CXMT의 주가가 오후 장에서 하락세를 뒤집고 상승 전환하며 반등 마감했다. 

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7917 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7898 위안) 대비 0.0019위안 올린 것으로 위안화 가치로는 0.028% 하락한 것이다. 

pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동