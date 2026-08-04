에이치시티, 공동 대표이사로 권용택 선임

AI 핵심 요약beta
- 에이치시티가 4일 권용택을 공동대표로 선임했다
- 이번 인사는 수익성 개선·사업구조 재정비로 조직 안정과 성장 기반 강화를 목표로 했다
- 에이치시티는 공동대표 체제로 경영 정상화와 경쟁력 강화, 고객 신뢰 회복에 집중할 계획이다
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교정사업 경험 바탕으로 경영 정상화 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시험인증·교정 전문기업 에이치시티가 공동대표 체제로 전환하고 수익성 개선과 사업 경쟁력 강화에 나선다. 회사는 경영진 재정비를 통해 조직 안정과 미래 성장 기반 마련에 속도를 낸다는 방침이다.
4일 에이치시티는 권용택 사내이사를 공동대표이사로 선임했다고 밝혔다. 회사에 따르면 이번 인사는 급변하는 시장 환경에 대응해 수익성 개선과 사업 구조 재정비를 추진하고 조직 안정과 미래 성장 기반을 강화하기 위한 경영 체계 개편의 일환이다.
권 공동대표는 한양대학교 전자공학과를 졸업하고 현대전자산업을 거쳐 2000년 에이치시티 설립에 참여한 창립 멤버다. 이후 교정사업본부장과 경영기획실장을 역임했으며, 에이치엔에이치바이오 대표이사를 맡아 사업 운영과 손익 관리 등을 수행했다.
에이치시티는 앞으로 허봉재 대표와 권용택 대표의 공동대표 체제를 기반으로 경영 정상화와 사업 경쟁력 강화에 집중할 계획이다. 이를 통해 고객과 파트너사에 보다 안정적인 서비스를 제공한다는 방침이다.
권용택 공동대표는 "수익성 회복과 고객 신뢰 회복이 무엇보다 중요한 시점"이라며 "사업 구조를 면밀히 점검하고 비용 효율화와 핵심 사업 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다. 이어 "조직을 빠르게 안정시키고 고객과 파트너와의 신뢰 회복에도 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com