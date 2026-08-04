신한금융, 과기정통부와 디지털 취약계층 지원 협력

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AI 교육·금융사기 예방 결합

디지털 격차 해소 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 정부와 손잡고 디지털 취약계층의 금융 접근성과 AI 역량 강화에 나선다.

신한금융은 4일 서울 중구 은행회관에서 과학기술정보통신부와 '디지털 취약계층의 AI 역량 강화 및 안전한 금융 이용'을 위한 업무협약을 체결했다.

[사진=신한금융]

협약에는 고령층과 장애인 등 정보 소외 계층의 디지털 격차를 줄이고, 보이스피싱·스미싱 등 금융사기 대응 역량을 높이기 위한 내용이 담겼다.

이번 협약에 따라 신한금융은 자사 교육 인프라를 활용한 지원을 확대한다. '신한 학이재'를 국가 AI 디지털배움터로 지정·운영하고 향후 디지털역량지원센터로 활용할 계획이다.

또한 과기정통부의 AI·디지털 전문강사 양성 과정에 금융교육 인력과 콘텐츠를 제공하고, 자체 플랫폼 '신한 conSOLe'을 통해 실습 중심의 생활형 디지털 금융 교육을 지원한다.

신한금융은 기존에도 인천, 수원, 부산, 광주 등에서 '신한 학이재'를 운영하며 보이스피싱 예방과 모바일 금융 활용 교육을 진행해왔다. 웹 기반 교육 플랫폼 'conSOLe'은 슈퍼SOL 화면을 기반으로 구성돼 금융사기 대응, 자산 조회 등 실습형 교육이 가능하도록 설계됐다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "AI 시대에는 누구나 차별 없이 기술 혜택을 누리는 것이 중요하다"며 "민관 협력을 통해 디지털 교육 모델을 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "디지털 교육은 금융사기로부터 국민 자산을 보호하는 데 중요한 역할을 한다"며 "온·오프라인 교육 인프라를 바탕으로 디지털 소외를 줄이기 위해 정부와 협력을 강화하겠다"고 말했다.

한편 신한금융은 한국인터넷진흥원(KISA)과도 협력해 전기통신금융사기 대응 체계를 강화할 계획이다. KISA의 위협 정보를 이상금융거래탐지시스템(FDS)에 연계하고, 악성 애플리케이션 점검 및 치료를 지원하는 환경 구축도 추진한다.

peterbreak22@newspim.com