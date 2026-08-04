카카오페이, 2분기 순익 496억원...전년비 251.3% '급증'

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금융 매출 비중 첫 50% 돌파

수익구조 다변화 성과

결제·투자·보험 고른 성장

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오페이가 2026년 2분기 실적에서 매출과 수익성 모두 사상 최대치를 기록했다.

카카오페이는 4일 2분기 연결 기준 매출 3351억원, 영업이익 586억원, 당기순이익 496억원을 달성했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 40.6%, 영업이익은 528.2%, 순이익은 251.3% 증가하며 실적이 크게 개선됐다.

거래액(TPV)은 54조2000억원으로 20% 늘었고, 매출 기여 거래액도 15조7000억원으로 증가했다.

[이미지= 카카오페이]

결제 부문에서는 외부 가맹점 확대와 혜택 강화 영향으로 온라인과 오프라인 모두 성장했으며, 해외 결제 역시 여행 수요 회복에 힘입어 증가세를 보였다. 송금 서비스도 주식 거래 확대 영향으로 이용이 늘었다.

매출 구조에서도 변화가 나타났다. 금융 서비스 매출은 1752억원으로 75% 증가하며 전체의 52%를 차지, 처음으로 절반을 넘어섰다. 투자와 보험 부문이 각각 99%, 86% 성장하며 실적을 견인했다.

결제 서비스 매출은 1414억 원으로 13% 늘었고, 플랫폼 부문도 광고 및 통신중개 사업 확대로 44% 성장했다.

수익성 지표 역시 개선됐다. 영업이익률은 17.5%, 순이익률은 14.8%를 기록하며 안정적인 이익 구조를 유지했다. EBITDA는 675억 원으로 집계됐다.

사업별로는 데이터 기반 전략이 성과로 이어졌다. 온라인 결제는 외부 가맹점 비중이 확대됐고, 오프라인 결제는 이용자 수 600만명을 돌파했다. 혜택 프로그램과 교차 이용 전략이 거래 확대에 기여했다는 분석이다.

금융 부문에서는 '카카오페이 스코어' 도입이 확대되며 대출 서비스 경쟁력을 높였고, 투자와 보험 자회사도 빠른 성장세를 이어갔다. 카카오페이증권은 예탁자산과 투자자 유입이 크게 증가했고, 손해보험은 신규 상품 확대를 기반으로 안정적인 성장 흐름을 보였다.

신원근 카카오페이 대표는 "데이터 기반 맞춤형 서비스와 자회사 시너지가 수익성 개선으로 이어졌다"며 "플랫폼 경쟁력을 바탕으로 차세대 금융 서비스 고도화를 지속하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com