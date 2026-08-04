매일유업 상하목장, 첫 두유 라인업...프리미엄 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 매일유업 상하목장이 4일 프리미엄 콩물두유 3종을 출시했다.
- 수확 1년 이내 국내산 특등급 서리태와 100% 국산 농산물을 썼다.
- 맷돌식 제조와 5무 원칙으로 진한 고소함을 살렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 매일유업의 친환경 브랜드 '상하목장'이 프리미엄 두유 시장 공략에 나선다. 상하목장은 수확 1년 이내의 특등급 국내산 서리태와 100% 국산 농산물을 사용한 '상하목장 콩물두유' 3종(서리태·쑥·팥)을 출시했다고 밝혔다.
이번 신제품의 핵심 차별점은 원료의 신선도다. 사용하는 콩 원료 전량을 국내산 서리태로 채웠으며, 그중에서도 수확 후 1년 이내의 특등급 '청자 5호' 품종만을 엄격히 선별했다. 원료의 수확 연도와 이력을 투명하게 관리하는 것이 상하목장의 원칙이라는 설명이다.
제조 방식에서도 전통 맷돌 방식을 적용해 서리태 껍질까지 그대로 갈아 만들었다. 유화제, 소포제, 안정제, 감미료, 향료 등 인위적인 첨가물을 배제하는 '5무 원칙'을 고수했으며, 40여년간 쌓아온 매일유업 식품연구소의 두유 연구 기술을 바탕으로 서리태 특유의 걸쭉하고 진한 고소함을 살리면서도 콩 비린 맛은 제거했다.
3종 제품은 각각 특징이 다르다. '콩물두유 서리태'는 서리태 원액두유 99.8%에 천일염 0.2%만 담은 무가당·고단백 제품으로 서리태 본연의 맛을 살렸다. '콩물두유 서리태&쑥'은 쑥 특유의 향과 풍미를 더한 저당 제품이며, '콩물두유 서리태&팥'은 팥의 은은한 단맛을 더해 부드럽고 고소한 저당 제품이다. 180mL 파우치 형태로 포장돼 바쁜 아침이나 오후 간식으로 간편하게 섭취할 수 있다.
매일유업 관계자는 "식물성 두유 카테고리로 확장한 첫 사례로, 기존 유제품에 적용해 온 원산지·품질 관리 방식을 그대로 적용했다"며 "'어떤 콩을 쓰는가'에서 더 나아가 '언제 수확한 콩을 쓰는가'까지 기준으로 삼아 수확 1년 이내의 국내산 특등급 햇 서리태의 영양과 맛을 온전히 담아낸 프리미엄 콩물두유"라고 말했다.
fineview@newspim.com