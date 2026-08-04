신한은행, 청년 실무교육 '커리어업' 12기 출범

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 3일 청년 취업역량 강화 프로그램을 열었다.
- 홍보·마케팅과 UX·UI 분야 50명이 12기에 선발됐다.
- 6주간 실무 경험 뒤 수료자에 100만원 지원금 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6주간 멘토링·협업 중심 실전형 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 청년 대상 실무 경험 프로그램을 통해 취업 역량 강화 지원에 나섰다.
신한은행은 3일 서울 명동 신한 익스페이스에서 '신한 커리어업(Career-Up)' 12기 발대식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 4일 밝혔다.
해당 프로그램은 취업 준비생이 실제 기업 환경과 유사한 조건에서 직무 경험을 쌓을 수 있도록 설계된 일경험 지원 과정이다.
이번 기수에는 홍보·마케팅과 UX·UI 디자인 분야에서 총 50명이 선발됐으며, 발대식에서는 참가자와 멘토가 함께 프로그램 일정과 주요 활동을 공유했다.
참가자들은 6주 동안 가상회사 'SOL 컴퍼니' 소속으로 근무하며 생성형 AI 활용 교육, 현직자 멘토링, 기업 과제 기반 프로젝트, 직무 간 협업 과제 등을 수행한다.
특히 실제 기업이 제시한 과제를 해결하는 과정에서 실무 이해도와 문제 해결 능력을 높이고, 협업 경험을 통해 현장 적응력을 강화할 수 있도록 구성됐다.
신한은행은 수료자 전원에게 100만원의 취업지원금을 지급하고, 평가를 통해 우수 개인 및 팀을 선정해 별도 포상도 제공할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com