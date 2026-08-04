Sh수협은행, 기업신용분석 플랫폼 'PRISM' 공동개발

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 4일 한국평가데이터와 업무협약을 맺었다.
- 비외감기업 신용위험 진단 플랫폼 PRISM을 공동개발했다.
- 여신심사·사후관리·조기경보에 활용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비외감기업 리스크 진단 고도화
재무구조·위험요인·변화 추적까지 통합 분석
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = Sh수협은행이 비외감기업의 신용위험을 정밀 진단하는 분석 플랫폼 구축에 나섰다.
수협은행은 한국평가데이터와 'PRISM Credit Risk Platform' 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.
PRISM은 신용위험 발생 가능성(Probability), 핵심 위험요인(Risk Drivers), 내부 재무구조(Internal Structure), 신용상태 변화(State Migration)를 기반으로 기업의 재무 상태와 위험 요소를 다각도로 분석하는 플랫폼이다.
기존처럼 단일 위험 수치 제시에 그치지 않고, 위험의 원인과 집중 영역, 향후 변화 흐름까지 종합적으로 제시하는 것이 특징이다.
이번 협력은 단순 데이터 교환을 넘어 양사의 분석 역량과 실무 지식을 결합한 점이 핵심이다. 특히 양기태 수협은행 리스크관리그룹 부행장보의 기업신용분석 체크리스트가 주요 판단 체계로 반영됐다.
양 기관은 플랫폼 구축 이후 금융권의 여신 심사와 사후관리, 조기경보 체계에 적용하고, 나아가 일반 기업의 거래처 분석과 공급망 리스크 관리 분야로 활용 범위를 확대할 계획이다.
신학기 수협은행장은 "기업 신용분석은 수치 이상의 의미를 갖는 영역"이라며 "PRISM을 통해 여신관리 체계를 고도화하고, 산업 전반의 건전한 거래 환경을 지원하는 신용분석 인프라를 구축하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com