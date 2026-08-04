해군, 대형수송함 '독도함' 첫 여군 함장 배선영 대령 임명

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해사 첫 여생도 배선영, 대령 지휘 함정 첫 여군 함장

참수리·기뢰부설함 지휘한 작전통… 림팩 연합해군 핵심 역할

독도함, 입체 상륙작전·무인전력 모함 맡는 해군 핵심 자산

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 대형수송함 독도함 함장에 여군을 최초로 임명했다. 해군은 5일부로 독도함(LPH·1만4500t급) 함장에 배선영 대령을 보직한다고 4일 밝혔다. 대령이 지휘하는 대형 함정에 여군 함장이 임명된 것은 우리 해군 역사상 처음이다.

배선영 대령은 해군사관학교가 처음 여생도를 선발한 1999년 해사 57기로 입교해 2003년 소위로 임관했다. 이후 참수리-282호 고속정 정장, 독도함 갑판사관, 남원함(초계함) 작전관, 원산함(기뢰부설함) 함장 등 주요 보직을 두루 거치며 함정 운용 능력과 작전 지휘 역량을 검증받았다.

독도함 함교에서 취임을 앞두고 포즈를 취하고 있는 배선영 대령. 해군 대형수송함 독도함 첫 여군 함장으로 임명된 배 대령은 고속정과 기뢰부설함 지휘, 2026 환태평양훈련(RIMPAC) 해양작전본부장 경험을 바탕으로 상륙작전 대비태세 확립에 나선다는 각오를 밝혔다. [사진= 해군] 2026.08.04 gomsi@newspim.com

최근에는 30개국 연합 전력이 참가한 2026년 환태평양훈련(RIMPAC)에서 연합해군구성군 사령부 해양작전본부장을 맡아, 한국 해군이 아시아 국가 최초로 연합해군구성군사령관 임무를 성공적으로 완수하는 데 핵심 역할을 했다.

배 대령은 "대한민국 해군 대형수송함의 함장이라는 중책을 맡게 되어 무한한 영광과 함께 막중한 책임감을 느낀다"며 "최초의 대령 지휘 함정 여군 함장이라는 상징성보다 언제 어떠한 임무가 부여되더라도 완벽하게 완수하는 독도함을 만들겠다"고 말했다.

정인철 제5기뢰·상륙전단장(준장)은 "이번 독도함장 취임은 우리 해군이 성별과 관계없이 능력과 전문성을 갖춘 인재 선발을 통해 지휘 역량을 강화하고 있음을 보여주는 자랑스러운 결과"라며 "신임 독도함장의 탁월한 전문성과 강단 있는 리더십이 독도함의 전투력을 한 단계 더 도약시킬 것이라 확신한다"고 했다.

해군은 2001년 최초 여군 장교 임관 이후 현재 약 2800명의 여군 장교와 부사관이 함정·항공기·잠수함 등 전 영역에서 복무하고 있다. 함장, 해상작전헬기 및 해상초계기 조종사, 잠수함 승조원, 심해잠수사(SSU) 등으로 여군 보직을 확대해 왔다. 초계함(PCC)·기뢰부설함(MLS)·상륙함(LST) 함장 등 주요 지휘관도 배출했다. 하지만 대형수송함급 대형 함정에 여군이 함장으로 임명된 것은 이번이 처음이다.

배 대령이 지휘하게 되는 독도함은 해상·공중 등 입체적 상륙작전 지휘뿐 아니라 기동부대 기함(旗艦)과 해군 무인전력 모함 역할을 수행하며, 평화유지활동과 재난 구호활동 등 다양한 임무를 맡고 있다.

독도함은 길이 199m, 폭 30m, 만재배수량 1만4500t으로 승조원 300여 명, 상륙군 700여 명과 UH-60 등 헬기 7~12대, 전차 및 상륙돌격장갑차(KAAV) 6대, 5t급 차량 8대 등을 탑재할 수 있다.

gomsi@newspim.com