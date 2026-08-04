삼성 D램 1위 탈환…마이크론, SK하이닉스 1%포인트 차 추격

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 4일 2분기 D램 시장 점유율 39%로 1위로 복귀했다.
- SK하이닉스는 점유율이 39%에서 26%로 떨어진 반면 마이크론은 25%로 1%P 차까지 추격했다.
- HBM 가격 하락과 CXMT 급성장으로 빅3 구도가 흔들릴 가능성이 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 올해 2분기 글로벌 D램 시장에서 삼성전자가 39%의 점유율로 1위에 올라선 가운데 마이크론이 SK하이닉스를 1%포인트 차로 바짝 추격한 것으로 나타났다.
4일 시장조사업체 카운터포인트리서치의 '글로벌 메모리 트래커'에 따르면 삼성전자는 2분기 매출 기준 D램 시장 점유율 39%를 기록했다. 1년 전 SK하이닉스에 선두를 내줬던 삼성전자는 범용 D램 수요 증가와 가격 상승, 고대역폭메모리(HBM) 점유율 확대에 힘입어 1위 자리를 되찾았다.
SK하이닉스의 D램 매출은 전년 동기 대비 214% 증가했지만 시장 점유율은 같은 기간 39%에서 26%로 하락했다. 마이크론은 매출이 전년 동기 대비 5배 늘어난 것으로 추정되며 점유율 25%를 기록해 SK하이닉스와의 격차를 1%포인트까지 좁혔다.
카운터포인트리서치는 SK하이닉스가 경쟁사보다 HBM 출하량과 매출 비중이 높아 HBM 평균판매가격 하락의 영향을 크게 받았다고 분석했다. 경쟁사보다 장기공급계약을 일찍 체결하면서 최근 가격 상승분을 매출에 충분히 반영하지 못한 점도 점유율 하락 요인으로 꼽았다.
2분기 범용 D램 가격은 전 분기보다 큰 폭으로 상승한 반면 HBM 가격은 HBM3E 가격 하락과 HBM4 출시 지연으로 전년 대비 떨어졌다. 다만 엔비디아 베라 루빈과 AMD 인스팅트 MI455X 기반 서버 출하가 시작되면서 3분기부터 HBM4 출하가 늘고, 제품 구성이 개선되면서 가격 하락세도 둔화할 것으로 전망됐다.
중국 CXMT는 내수 수요와 생산능력 확대에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 716% 증가하며 점유율 7%를 기록했다. 카운터포인트리서치는 CXMT가 HBM과 LPDDR6 생산능력을 확대하고 글로벌 고객사 공급에 성공할 경우 향후 메모리 시장의 '빅3' 구도를 위협할 수 있다고 내다봤다.
mkyo@newspim.com