오르비텍, 한수원과 56억원 3년 용역 계약

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원자력 및 방사선 솔루션 전문기업 오르비텍이 한국수력원자력으로부터 약 56억원 규모의 방재환경 감시장비 교정 및 유지관리 용역 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 용역 기간은 오는 8월 1일부터 2029년 7월 31일까지 3년이다. 오르비텍은 한국수력원자력이 운영하는 원자력발전소의 방재환경 감시장비에 대한 교정 및 유지관리 업무를 수행한다.

방재환경 감시장비는 원자력발전소 주변 환경의 방사선 및 방사능 수준을 지속적으로 감시하고 측정하는 설비다. 원전의 안전한 운영과 환경 감시 체계 유지에 필수적인 정기적 교정 및 유지관리가 요구된다.

오르비텍 로고. [사진=오르비텍]

회사에 따르면 오르비텍은 최근 경수로 및 중수로 사용후핵연료 운반용역 유자격공급자 등록을 완료했으며, 원전 해체 관련 기술 및 사업 역량을 지속적으로 확보하고 있다. 원전 운영 단계의 안전관리 서비스는 물론 사용후핵연료 관리와 원전 해체 분야까지 아우르는 사업 포트폴리오를 구축 중이다.

오르비텍은 원자력사업, ISI(가동중검사) 사업, 방사선 안전관리 사업, 비파괴검사 사업 등을 영위하며 원전 생애주기 전반에 걸친 전문 기술 서비스를 제공하고 있다.

nylee54@newspim.com