오르비텍, 중수로 사용후핵연료 운반·저장 자격 획득

한국수력원자력 등록증 취득…오는 2031년까지 유효

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥상장사 오르비텍이 중수로 사용후핵연료 건식 운반·저장 용역 분야의 유자격공급자 등록을 완료했다고 8일 밝혔다.

한국수력원자력이 발급한 등록증의 유효기간은 2031년까지다. 오르비텍은 기존의 경수로 사용후핵연료 소내운반 용역 자격에 이어 중수로 분야까지 사업 범위를 확대하게 됐다. 이에 따라 국내 원전에서 발생하는 경수로와 중수로 사용후핵연료의 운반 및 안전성 검증 분야 전반으로 사업을 수행할 수 있는 기반을 마련했다.

회사에 따르면 사용후핵연료는 원자력발전소 운영 과정에서 발생하는 고준위 방사성폐기물로, 운반 과정에서 높은 수준의 안전성과 전문 기술력이 요구된다. 운반용기 및 운반체계는 국내 규제 기준과 국제원자력기구(IAEA) 기준에 부합하는 안전성 확보가 필수적이며, 이를 위한 검사·검증 및 품질관리 역량이 중요하다. 오르비텍은 이미 경수로의 경우 사용후핵연료 운반용기 사용검사 용역을 수주해 사업 경쟁력을 입증했다.

오르비텍 로고. [사진=오르비텍]

오르비텍은 1991년 설립 이후 비파괴검사 기술을 기반으로 방사선 안전관리분야에 진출했고, 2010년 코스닥 상장 이후 원자력발전소 관련 검사 및 유지보수 영업에서 사업기반을 구축해왔다. 원전 가동전·중 검사와 방사선 관리 분야에서 안정적인 수익원을 확보하고 있다.

회사 관계자는 "이번 유자격공급자 등록은 단순한 자격 확보를 넘어 국내 모든 발전소의 사용후핵연료 운반 관련 사업 영역을 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 원전 운영 및 사용후핵연료 관리 수요 증가에 따라 관련 용역 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상되는 만큼 향후 신규 수주 확대와 함께 회사의 매출 성장에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com