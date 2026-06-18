전은수 의원, 언중위 방문..."언론 자유와 국민 권익의 제도적 균형 필요"

언론중재위 방문해 제도개선 방안 논의

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 전은수 더불어민주당 의원은 지난 17일 언론중재위원회를 방문해 언론의 표현의 자유와 국민의 권익을 함께 지키기 위한 제도개선 방안을 논의했다고 밝혔다. 전 의원은 6·3 지방선거와 함께 치러진 충남 아산을 보궐선거에서 당선되며 국회에 입성했다.

전 의원은 자신의 페이스북을 통해 "'민생과 혁신을 위한 개혁행동' 포럼 소속 의원님들과 함께 언론중재위원회를 찾아 업무현황을 보고받고 주요 현안에 대해 논의했다"고 전했다.

전은수 더불어민주당 의원은 '민생과 혁신을 위한 개혁행동' 포럼 소속 의원들과 언론중재위원회를 방문했다. [사진=전은수 페이스북]

간담회에 앞서 최완주 언론중재위원장과도 차담을 나누며 언론중재 제도의 현황과 과제에 대해 의견을 나눴다고 설명했다.

전 의원은 "간담회는 당초 예정된 시간을 훌쩍 넘길 만큼 의원들의 관심과 문제의식이 컸다"며 "언론보도로 인한 피해구제 절차의 실효성을 높이고, 국민의 권익을 더 두텁게 보호하기 위한 다양한 의견들이 오갔다"고 말했다.

이어 "특히 언론중재위원회의 법정 처리기한이 실질적으로 지켜질 수 있도록 중재지원센터 등 실무기구 설치를 포함한 제도적 기반을 강화하고, 뉴미디어 영역에서 늘고 있는 인격권 침해를 예방하기 위한 개선방안을 마련해야 한다는 데 많은 공감대가 있었다"고 강조했다.

그러면서 "청와대 대변인단으로 일하며 언론의 공정하고 정확한 보도가 민주주의와 사회적 신뢰를 지탱하는 중요한 토대라는 점을 늘 절감해 왔다"며 "언론의 자유는 두텁게 보장되어야 하고, 동시에 국민의 명예와 인격권이 부당하게 침해되지 않도록 제도적 균형도 필요하다"고 역설했다.

또 "언론이 변화하는 미디어 환경 속에서도 공적 역할을 충실히 수행할 수 있도록 필요한 지원과 기반을 강화하는 노력도 함께 이루어져야 한다"고 덧붙였다.

전 의원은 "앞으로도 언론중재 제도의 실효성을 높이고, 변화한 미디어 환경에 맞는 제도개선 과제를 꼼꼼히 살피겠다"며 "언론의 자유와 책임, 국민 권익 보호가 함께 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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