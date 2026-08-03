"신격호 기업가정신, 경계 없는 경쟁력의 원천"…세계경영사학회서 재조명

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 세계경영사학회가 신격호 롯데 창업주의 '무경계 경쟁우위'를 주제로 그의 기업가정신을 재조명했다.

신격호 롯데 창업주. [사진= 롯데]

롯데는 지난달 30일 캐나다 토론토에서 열린 '2026 세계경영사학회(World Congress of Business History)'에서 이 같은 연구가 발표됐다고 3일 밝혔다. 세계경영사학회는 북미와 유럽, 일본 등 세계 각국의 경영사 연구자들이 4년마다 모여 경영사학 연구 성과를 공유하는 국제학술대회다.

신 창업주 관련 연구 발표는 백인수 오사카경제대학 교수가 '무경계 경쟁우위: 국경을 넘나든 롯데 창업주 신격호의 기업가 여정에 대한 동태적 연구'를 주제로 진행했다. 백 교수는 지난 2023년 '경계 없는 시장 개척자, 롯데 신격호'를 테마로 신 창업주의 기업가정신을 연구 발표한 바 있으며, 이번 발표에서는 '무경계 경쟁우위'라는 새로운 개념을 통해 이를 재조명했다.

무경계 경쟁우위는 특정 경계나 영역에 국한되지 않고, 국경∙산업∙조직 등의 경계를 넘나들며 획득한 지식과 자원을 새로운 성장 동력의 원천으로 전환할 수 있는 역량을 뜻한다.

연구에서는 신 창업주의 삶을 청년기, 중년기 초·후반, 노년기 등 네 단계로 나눠 각 시기별로 직면한 경계와 이를 극복한 사례를 분석했다. 특히 문학, 정치, 산업, 조직 분야에서 기존의 경계를 넘으며 발전된 신 창업주의 무경계 경쟁우위를 롯데그룹 성장의 배경으로 평가했다.

연구는 신 창업주의 기업가정신이 현대 경영인에게 던지는 시사점도 도출했다. 경영자라면 경계 밖의 전문성을 끊임없이 학습하며 이를 조직에 접목하려 노력해야 하며, 장기적 관점으로 후임자 및 미래 인재를 육성해야 하고, 적극적으로 권한위임을 시행하면서도 최종 결정에 대해서는 궁극적 책임을 지는 자세가 필요하다고 제시했다.

백 교수의 연구 발표 이후에는 신 창업주의 기업가정신을 두고 참석자들의 질문과 의견이 이어졌다. 오스트리아 그라츠대학 크라우처 교수는 발표 자료 공유를 요청하며, 다른 나라의 초국가적 기업가정신 사례와의 국제 비교연구로 발전시키면 의미가 클 것이라는 의견을 제시했다.

백 교수는 "신격호 창업주의 기업가정신은 오늘날 기업가들에게도 지속 가능한 성장의 방향을 제시할 수 있는 사례"라며 "창업을 꿈꾸는 기업가라면 AI시대에도 새로운 기회를 무한 학습하고, 우수한 인재를 양성하며, 사회와 미래에 기여할 수 있어야 한다"고 말했다.

fineview@newspim.com