LG생활건강 '피지 모락셀라 세탁세제', 쿠팡 판매 1위

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강의 프리미엄 브랜드 피지(FiJi)의 '모락셀라 냄새제거 세탁세제 코튼향 2.1L'가 지난 7월 월간 실적 기준 쿠팡 세탁세제 카테고리에서 판매 1위를 달성했다.

LG생활건강 '피지 모락셀라'. [사진= LG생활건강]

피지 모락셀라 세탁세제 코튼향 2.1L는 2024년 첫 출시 이후 약 2년 만에, 일반 세제와 섬유유연제 등을 모두 아우르는 쿠팡 전체 세탁세제 관련 제품 중에서 판매 1위를 기록했다. 세탁세제류 부문 전체 1위에 오른 데 이어, 라인업의 다른 제품인 '피지 모락셀라 냄새제거부스터 코튼향 26입'은 세탁세제류-캡슐/시트세제 부문에서 1위를 차지했다. 올해 1월부터 7월까지 누계 실적 기준 피지 모락셀라의 쿠팡 내 전년 동기 대비 매출 신장률은 316%를 기록했다.

앞서 피지 모락셀라는 네이버 상반기 최대 행사인 '넾다세일' 기간 생필품 카테고리에서 판매 금액 1위에 올랐으며, 올해 상반기(1~6월) 누계 실적은 전년 동기 대비 229% 이상 성장했다.

이러한 호실적의 배경에는 R&D 기반 기술력과 뛰어난 제품력, 다각적인 마케팅의 시너지가 자리하고 있다. 피지 모락셀라는 빨래 쉰내 원인 물질 4M3H(4-Methyl-3-hexenoic acid)를 99.9% 제거하는 제품력을 인정받아 글로벌 시장조사기관 민텔(Mintel)이 수여하는 '2026 민텔 최고혁신상' 아·태 권역 생활용품 부문 수상작으로 선정되기도 했다.

피지 브랜드 관계자는 "피지 모락셀라는 세탁세제의 본질인 우수한 세척력을 기본으로 갖춘 데 더해 고질적인 빨래 쉰내의 원인까지 99.9% 제거하며 큰 사랑을 받고 있다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com