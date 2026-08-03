토스뱅크, 오픈이노베이션 협업 분야 5개로 확대

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크는 3일 서울창조경제혁신센터 오픈이노베이션 프로그램에 참여한다고 밝혔다.
- 올해 협업 분야를 5개로 넓혀 사업자 계좌, 포용금융, 자산관리 등 스타트업을 모집한다.
- 선정 스타트업은 토스뱅크와 실증·멘토링을 진행하며 모집 기간은 8월 3일부터 30일까지다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 서울창조경제혁신센터 주관 오픈이노베이션 프로그램 '2026 2nd S.Stage'에 참여한다고 3일 밝혔다. 협업 분야를 지난해 1개에서 5개로 확대했다.
토스뱅크는 2년 연속 이 프로그램에 참여하는 유일한 은행권 기업이다. 지난해 사업자 신용평가 분야에 집중했던 협업 대상을 올해 사업 영역 전반으로 넓혔다.
모집 분야는 사업자 계좌 연계 솔루션, 포용금융, 비이자수익, 리테일자산관리, 해외 뱅킹 서비스 관련 기업 등이다. 토스뱅크는 중저신용자 대출 비중을 34%대로 유지하며 포용금융을 실천하고 있다. 지난 5월 금융투자업 본인가를 획득해 자산관리 영역을 강화할 계획이다.
프로그램을 통해 선정된 스타트업은 토스뱅크 유관부서와의 밋업, 토스뱅크 앱·금융 인프라 위에서의 기술·서비스 실증, 팀원과의 1:1 멘토링 등의 기회를 받는다.
이 프로그램에는 한국평가데이터, 현대홈쇼핑, DB손해보험, LG화학 등도 참여한다. 모집 기간은 8월 3일부터 30일까지다.
romeok@newspim.com