토스뱅크, 오픈이노베이션 협업 분야 5개로 확대

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2년 연속 참여하는 유일한 은행권 기업…8월 30일까지 스타트업 모집

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 서울창조경제혁신센터 주관 오픈이노베이션 프로그램 '2026 2nd S.Stage'에 참여한다고 3일 밝혔다. 협업 분야를 지난해 1개에서 5개로 확대했다.

토스뱅크는 2년 연속 이 프로그램에 참여하는 유일한 은행권 기업이다. 지난해 사업자 신용평가 분야에 집중했던 협업 대상을 올해 사업 영역 전반으로 넓혔다.

[이미지= 토스뱅크]

모집 분야는 사업자 계좌 연계 솔루션, 포용금융, 비이자수익, 리테일자산관리, 해외 뱅킹 서비스 관련 기업 등이다. 토스뱅크는 중저신용자 대출 비중을 34%대로 유지하며 포용금융을 실천하고 있다. 지난 5월 금융투자업 본인가를 획득해 자산관리 영역을 강화할 계획이다.

프로그램을 통해 선정된 스타트업은 토스뱅크 유관부서와의 밋업, 토스뱅크 앱·금융 인프라 위에서의 기술·서비스 실증, 팀원과의 1:1 멘토링 등의 기회를 받는다.

이 프로그램에는 한국평가데이터, 현대홈쇼핑, DB손해보험, LG화학 등도 참여한다. 모집 기간은 8월 3일부터 30일까지다.

romeok@newspim.com