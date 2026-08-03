"타로 보고 투자하자"…유안타증권, MTS에 이색 콘텐츠 탑재

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'오늘의 투자 타로' 신규 오픈

초보 투자자 맞춤 MTS 개편

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)이 단순 거래 플랫폼을 넘어 투자 콘텐츠를 결합한 서비스 경쟁에 나서고 있다. 유안타증권은 투자 원칙을 재미있게 전달하는 '투자 타로' 콘텐츠를 선보이고, 초보 투자자를 위한 MTS 화면도 전면 개편했다.

유안타증권은 티레이더M(MTS) '간편모드'에 신규 콘텐츠 '오늘의 투자 타로'를 추가하고 사용자환경(UI)과 사용자경험(UX)을 전면 개편했다고 3일 밝혔다.

'오늘의 투자 타로'는 간편모드 홈 화면에서 19장의 타로 카드 가운데 하루 한 장을 선택하면 당일 투자 원칙과 투자 메시지를 확인할 수 있는 참여형 콘텐츠다.

유안타증권이 티레이더M(MTS) '간편모드'에 신규 콘텐츠 '오늘의 투자 타로'를 추가하고 사용자환경(UI)과 사용자경험(UX)을 전면 개편했다. [사진=유안타증권] 2026.08.03 plum@newspim.com

유안타증권은 투자 콘텐츠에 엔터테인먼트 요소를 접목해 초보 투자자도 부담 없이 투자 정보를 접할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

간편모드 UI·UX도 함께 개편했다. 기존 화면을 '홈'과 '자산' 두 개의 탭으로 나눠 투자 콘텐츠 탐색과 자산 현황 확인 기능을 구분했다.

홈 화면은 주요 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 시각 요소를 강화했고, 자산 탭은 보유 자산을 그래프로 보여줘 한눈에 확인할 수 있도록 개선했다.

최근 증권사들은 MTS 체류 시간을 늘리기 위해 숏폼 콘텐츠와 AI 투자정보, 게임형 서비스(게이미피케이션) 등을 잇달아 도입하고 있다.

장성철 유안타증권 Digital Transformation본부장은 "변동성이 높은 증시 환경에서 초보 투자자들도 친숙하고 흥미롭게 투자를 경험할 수 있도록 신규 콘텐츠와 간편모드 개편을 진행했다"며 "앞으로도 투자자들이 유쾌한 투자 서비스를 경험할 수 있도록 투자 콘텐츠를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com