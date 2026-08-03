KB국민은행, 교보문고와 맞손...시니어 고객 추천도서 제공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'KB골든라이프' 비금융 서비스 강화, 8월말까지 이벤트 운영

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 교보문고와 함께 만 50세 이상 고객을 대상으로 추천도서 이벤트를 31일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

지난 5월 첫 이벤트에 약 4000명이 참여한 데 이어 두 번째로 마련됐다. 금융과 문화를 접목한 'KB골든라이프' 비금융 서비스 강화 차원의 프로그램이다.

[이미지= KB국민은행]

참여 대상은 1976년 이전 출생 고객 중 KB국민은행 영업점이나 KB스타뱅킹을 통해 ISA(개인종합자산관리계좌) 신탁형 또는 일임형 상품에 20만원 이상 신규 가입하거나 100만원 이상 추가 입금한 고객이다. 만기 재가입과 타기관 이전도 포함된다.

고객은 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 추천도서 4권 중 원하는 2권을 선택해 응모할 수 있다. 추첨을 통해 100명에게 선택한 도서 2권을 제공한다.

추천도서는 교보문고 전문 북큐레이터가 시니어 세대의 관심사를 반영해 '건강과 휴식'을 주제로 선정했다. '착한 염증 나쁜 염증'(이승훈 저), '백년운동'(정선근 저), '단 한 번의 삶'(김영하 저), '나는 이렇게 나이 들기로 했다'(신은경 저) 등이다.

KB국민은행은 교보문고와의 협업을 지속하며 북콘서트 개최 등 시니어 맞춤 문화 프로그램을 확대할 예정이다.

romeok@newspim.com