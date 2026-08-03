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젠큐릭스, 혈액 기반 간암 조기진단 검사 연내 출시

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  • 젠큐릭스가 3일 혈액 기반 간암 보조검사 HEPA eDX를 올해 출시한다고 밝혔다.
  • HEPA eDX는 메틸화 바이오마커와 디지털 PCR로 극미량 간암 DNA를 검출해 AFP·영상검사를 보완한다.
  • 연구에서 높은 특이도와 초기 간암 민감도를 확인했으며, 건강검진센터 고위험군 대상 서비스로 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스는 혈액 기반 간암 조기 발견 보조검사 서비스 'HEPA eDX'를 올해 안에 출시할 계획이라고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 간암은 국내 암 사망 원인 상위권을 차지하는 주요 암종이다. 초기에는 뚜렷한 증상이 나타나지 않는 경우가 많아 간암 고위험군의 정기적인 감시검사가 중요하다. 현재 국가암검진에서는 만성 B형·C형 간염과 간경변증 등 간암 고위험군을 대상으로 간 초음파검사와 혈청 알파태아단백(AFP) 검사를 시행하고 있다.

다만 AFP는 일부 초기 간암에서 증가하지 않는 경우가 있으며, 간 초음파검사도 검사자의 숙련도나 환자의 상태에 따라 작은 병변 발견에 한계가 있을 수 있다.

간암 조기진단 검사 (HEPA eDX). [사진=젠큐릭스]

회사에 따르면 HEPA eDX는 채혈만으로 시행 가능한 비침습적 검사 서비스다. 젠큐릭스가 자체 발굴한 메틸화 바이오마커를 기반으로 혈장 내 DNA 메틸화 신호를 디지털 PCR 기술로 분석하도록 개발됐다. 혈액 내 극미량의 암 유래 메틸화 DNA를 고감도로 검출할 수 있도록 설계돼 기존 AFP 검사와 영상검사를 보완하는 데 활용될 수 있다.

관련 연구 결과는 국제학술지 Epigenetics와 Annals of Transplantation에 발표됐다. 연구에서는 해당 메틸화 바이오마커 분석이 약 97%의 특이도를 보였으며, AFP와 병용할 경우 초기 간암에서도 85%의 민감도를 보여 검출 성능이 향상되는 것으로 나타났다.

젠큐릭스는 건강검진센터를 중심으로 서비스 도입을 추진하고, 만성 B형·C형 간염과 간경변증 등 간암 발생 고위험군을 대상으로 기존 AFP 검사와 영상검사를 보완하는 혈액 기반 보조검사 서비스를 제공할 계획이다.

젠큐릭스 연구개발본부 한진일 이사는 "이번 유전자검사항목 등록은 자체 발굴한 바이오마커의 연구 성과를 실제 검사 서비스로 연계하는 첫 단계"라며 "건강검진센터를 중심으로 연내 서비스를 도입하고, 의료현장에서 안정적으로 활용될 수 있도록 운영 경험과 실사용 데이터를 축적해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "범부처 글로벌 플래그십 국책과제를 통해 다중 DNA 메틸화 바이오마커 기반 체외진단의료기기 개발을 추진하는 한편, 위암과 대장암 등 소화기암 분야의 검사 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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