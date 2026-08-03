하나증권, 개인연금 순증 이벤트…최대 200만원 상품권 제공

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연금 이전·추가 납입 고객 대상

연금랩 가입 시 상품권 추가 지급

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연말정산 절세와 노후 자산관리를 동시에 준비하려는 투자자가 늘면서 증권사들의 개인연금 유치 경쟁도 치열해지고 있다. 하나증권은 개인연금 잔액을 늘린 고객에게 최대 200만원 상당의 상품권을 제공하는 이벤트를 마련했다.

하나증권은 연말까지 '개인연금 순증 이벤트'를 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인연금 계좌에 추가 납입하거나 다른 금융회사에 있는 개인연금을 이전한 고객을 대상으로 진행된다. 순증 금액에 따라 최대 200만원 상당의 신세계 모바일 상품권을 지급한다.

이벤트 기간 중 '1Q 스마트 개인연금 랩'에 신규 가입한 고객에게는 신세계 모바일 상품권 2만원을 추가로 제공한다.

하나증권이 연말까지 '개인연금 순증 이벤트'를 실시한다. [사진=하나증권] 2026.08.03 plum@newspim.com

'1Q 스마트 개인연금 랩'은 글로벌 자산배분 전략을 바탕으로 국내외 공모펀드에 투자하고 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 리밸런싱하는 일임형 서비스다.

개인연금은 금융회사 간 이전이 가능해 기존 세제 혜택을 유지하면서 운용사나 금융사를 변경할 수 있다. 다만 이벤트 혜택만 보기보다 장기 수익률과 운용 전략, 수수료 등을 함께 비교해 선택하는 것이 중요하다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 "연금은 장기적인 자산관리인 만큼 고객들이 쉽고 효율적으로 투자할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "앞으로도 생애주기에 맞춘 연금 솔루션을 지속 확대해 안정적인 노후를 지원하겠다"고 말했다.

한편 하나증권은 연금 컨설팅 서비스 확대와 연금자산관리센터 운영 등을 통해 맞춤형 연금 자산관리 서비스를 강화하고 있으며, 연금자산 5조원 달성을 앞두고 있다.

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