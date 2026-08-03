자이C&A "AI 데이터센터 에너지 효율·냉각 기술 경쟁력 강화"

10년 전부터 데이터센터 에너지 효율 경쟁력 축적

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 자이C&A(자이씨앤에이)는 데이터센터의 핵심 경쟁력으로 꼽히는 에너지 효율 분야에서 10여 년 전부터 기술 역량을 축적해왔다고 3일 밝혔다.

자이C&A가 참여한 LG유플러스 평촌 데이터센터는 지난 2014년 착공 당시 연간 평균 PUE(Power Usage Effectiveness) 1.4 이하를 목표로 설계됐다. 데이터센터의 에너지 효율을 높이기 위해 냉각 및 전력 시스템을 종합적으로 검토하고 고효율 운영을 고려한 설계를 적용했다.

LGU+평촌2센터 조감도 [사진=자이C&A]

PUE는 데이터센터 전체 전력 사용량을 IT 장비의 전력 사용량으로 나눈 값으로, 데이터센터의 에너지 효율을 나타내는 대표적인 지표다. 수치가 1에 가까울수록 냉각설비와 전력공급 설비 등 부대시설에서 소비되는 전력이 적어 효율이 높은 데이터센터를 의미한다.

현재 전 세계 일반 데이터센터의 평균 PUE는 약 1.56 수준으로 알려져 있다. 평촌 데이터센터가 착공된 2014년 당시 일반적인 PUE가 1.7~1.8 수준이었다는 점을 고려하면, 자이C&A는 에너지 효율을 중요한 설계 요소로 반영하며 고효율 데이터센터 구축을 선제적으로 추진해 온 것으로 평가된다.

자이C&A 이옥신 사업수행3부문장은 "데이터센터의 에너지 효율은 최근 들어 새롭게 등장한 과제가 아니라 설계 단계부터 지속적으로 고민해야 하는 핵심 경쟁력"이라며 "10여 년간 축적해온 기술력과 사업 경험을 바탕으로 AI 시대에 요구되는 에너지 효율과 안정성을 모두 갖춘 최적의 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.

tack@newspim.com