전은수 의원 "투표지 사태 단순 행정과실 아냐...국조·선관위 쇄신 단행해야"

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"참정권 훼손한 중대 사안…국민 납득할 대책 내놔야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 전은수 더불어민주당 의원이 8일 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "단순한 행정과실이 아닌 민주주의 근간을 흔든 중대한 사안"이라며 국정조사와 중앙선거관리위원회 개혁을 촉구했다.

전 의원은 이날 페이스북에서 "선거의 공정성을 목숨같이 여겨야 하는 헌법기관이 국민의 참정권을 훼손하고 민주주의의 근간을 뒤흔들었다"며 "이번 일로 인해 선거 관리 시스템 전반에 대한 불신이 높아졌고 우리 사회 내 갈등도 더 커졌다"고 했다.

전은수 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

전 의원은 "선거의 공정성 회복과 선관위의 구조적 개혁을 바라는 국민의 목소리에 귀를 기울이고 하루빨리 국민이 납득할 만한 대책을 내놓아야 한다"고 했다.

전 의원은 우선 국회의 즉각적인 국정조사를 요구했다. 그는 "이재명 대통령이 합동수사본부 수사를 지시한 것은 사태의 엄중함을 고려할 때 당연한 조치"라며 "오늘 여야 모두 국정조사 요구서를 제출한 만큼 야당도 불필요한 정쟁을 거두고 제대로 된 국정조사에 협조하기 바란다"고 강조했다.

또 중앙선거관리위원회를 향해서는 "강도 높은 인적·제도적 쇄신을 단행해야 한다"며 "독립기관이라는 권위 뒤에 숨어 책임을 회피하려는 태도로는 결코 국민의 신뢰를 되찾을 수 없다"고 지적했다.

이어 "조직 운영과 선거 관리 체계 전반을 원점에서 재검토하고 국민 앞에 개혁 의지를 행동으로 증명해야 한다"고 촉구했다.

전 의원은 "국회 차원에서 사건의 전모가 명명백백히 밝혀지고 다시는 이 같은 일이 발생하지 않도록 입법적·제도적 보완책 마련에 힘을 보태겠다"고 재차 강조했다.

chogiza@newspim.com