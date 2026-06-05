잠실 투표소 이어 개표소로 모이는 시위대…"재선거해야"

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올림픽공원 개표소 약 1000명 모여…시위대 규모 계속 불어

전한길 "이번 선거는 부정선거"…장동혁 대표 등도 현장 찾아

[서울=뉴스핌] 조준경 고다연 기자 = 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 투표함 반출을 막던 시위 참여자들이 개표소로 모이며 "재선거"를 주장하고 있다. 시간이 지날수록 시위대 규모는 증가 중이고 야당을 중심으로 정치권도 이에 동조하고 있다.

5일 오후 3시50분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 마련된 개표소 1-3 출입구 앞에는 약 1000명이 모여 "재선거"를 외쳤다. 이 개표소는 이날 오전 잠실7동 제2투표소에 있던 투표함 2개가 이송된 곳이다. 시위대 규모는 오전에 약 200명이었으나 갈수록 늘어 1000명에 육박했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일 오후 3시 50분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에 시민들이 몰려들며 "재선거"를 연호하고 있다. 2026.06.05

시위대 반대에도 서울특별시선거관리위원회가 이송된 투표함 2개 개표를 시작하자 현장에 있던 시민들은 울분을 토했다. 시민들은 출입구 우측에 있는 계단에 연설대를 마련하고 자유발언을 이어갔다.

한 시민은 "참정권이 침해됐다"며 목소리를 높여 선거관리위원회(선관위)를 비판했다.

시위대는 개표가 끝났지만 투표용지 반출과 선관위 관계자 이동을 막으려는 듯 약 10명씩 조를 이뤄 핸드볼경기장 개별 출입구를 감시했다. 핸드볼경기장 출입구는 1층 5개와 2층 4개다. 핸드볼경기장 출입이 봉쇄되며 선관위 관계자와 선거 사무원은 물론이고 핸드볼경기장 직원 통행도 사실상 막힌 상황이다.

시위대 분위기는 시간이 지날수록 고조됐다. 특히 대표적인 부정선거론자인 한국사 강사 출신인 보수 유튜버 전한길 씨도 합류해 선거 무효를 주장하고 있다.

전씨는 확성기를 들고 "이번 지방선거는 부정선거이기 때문에 전국의 선거가 전부 무효"라고 말했다.

정치권도 개표소를 찾았다. 이날 오전에는 부정선거를 주장하는 황교안 자유와혁신 대표가 개표소에 왔다. 국민의힘에서는 장동혁 대표, 김은혜 국회의원, 주진우 국회의원, 김민수 최고위원이 현장을 찾았다.

장동혁 대표는 "개표 중지를 막지 못해 죄송하고 투표함 반출을 막지 못해 죄송하다"며 "지금부터 여러분과 함께 제대로 싸우겠다"고 말했다.

앞서 경찰은 이날 오전 기동대 1000여명을 투입해 시위대를 강제 해산하고 잠실7동 제2투표소에 있던 투표함 2개를 올릭픽공원 핸드볼경기장으로 이송했다. 시위대가 항의하며 투표함 반출을 막은 지 약 35시간 만이다. 선관위는 투표함 2개를 개표했고 오후 3시 20분쯤 개표가 끝났다.

calebcao@newspim.com