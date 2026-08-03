"제주공항에서만 판다" …KT&G, 면세 전용 '제주 에디션' 담배 2종

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 제주 면세전용 제품 '에쎄 체인지 1mg 제주 에디션'과 '믹스 아이스 더블 제주 바캉스 에디션' 총 2종을 제주공항 JDC면세점에 3일 출시한다.

KT&G, 제주 면세전용 '에쎄 체인지 1mg와 믹스 아이스 더블'. [사진= KT&G]

두 제품의 패키지 디자인은 제주도의 대표적인 상징물인 돌하르방을 모티브로 여름 휴가철을 맞이한 제주 바다를 표현했다. 가격은 보루 당 각각 30달러, 34달러다.

두 제품은 제주공항 내 위치한 JDC면세점에 동시 출시되며, 특히 '에쎄 체인지 1mg 제주 에디션'은 제주 시내면세점에서도 만나볼 수 있다.

이성은 KT&G 면세브랜드팀장은 "여름 휴가철을 맞아 제주도를 방문한 여행객들에게 특별한 경험을 제공하기 위해 이번 한정판 제품을 출시하게 됐다"고 설명했다.

KT&G는 지난해 8월 면세전용 제품 '에쎄 체인지 더블 퍼플'에 이어 올해 1월에는 '에쎄 이츠 썸 핑크', '에쎄 이츠 썸 블루' 2종을 론칭하는 등 지속적인 신제품을 내놓고 있다.

fineview@newspim.com