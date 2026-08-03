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[개장시황] 삼전닉스 6%대 하락에 '코스피, 3%대 하락'

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 3일 3%대 하락 출발하며 반도체주 급락했다.
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 약세에도 전자장비·화학·건설 등은 상승세를 보였다.
  • 전문가들은 단기 조정 국면 속 코스피 6500~6800선 안착과 저평가 업종 대응을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전자장비·기기 6.95% 강세, 코스닥은 0.99% 내려
차익실현 경계, 코스피 6371.46

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 3일 코스피가 직전 거래일 17%대 급반등 이후 장 초반 3%대 하락세를 보이고 있다. 단기 차익실현 경계가 커진 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 6%대 내리며 지수를 끌어내리고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 전 거래일 대비 223.99포인트(3.40%) 내린 6371.46에 거래되고 있다. 지수는 6358.27에 출발한 뒤 장 초반 6325.23까지 밀렸다가 6393.00까지 낙폭을 줄였다.

같은 시각 거래량은 1588만주, 거래대금은 1조7113억원 수준이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 237.81포인트(3.60%) 하락한 6358.27로, 코스닥은 전장 종가보다 9.77포인트(1.36%) 하락한 709.99로 거래가 시작된 가운데 3일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1434.7원에 주간거래를 기록중이다. 2026.08.03 yeawon2@newspim.com

투자자별로 개인이 1912억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1581억원, 367억원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 34억원, 비차익거래 1441억원을 합쳐 1474억원 매도 우위를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목에서는 반도체주의 약세가 두드러진다. 삼성전자(-6.10%), SK하이닉스(-6.40%), 삼성전자우(-5.24%)가 동반 하락하고 있다. LG에너지솔루션(-2.13%), 삼성생명(-3.21%), 삼성바이오로직스(-0.88%), 현대차(-0.26%)도 내리고 있다.

반면 삼성전기는 8.23% 상승하고 있다. SK스퀘어(0.67%)와 KB금융(0.30%)도 강세다.

업종 시가총액의 49.65%를 차지하는 반도체·반도체장비 업종은 5.40% 하락하고 있다. 조선(-2.39%), 전기제품(-2.37%), 우주항공·국방(-2.60%), 제약(-1.13%), 자동차(-0.76%), 은행(-0.62%)도 약세다.

전자장비·기기 업종은 6.95% 오르며 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 화학(2.65%), 건설(2.24%), 문구류(1.78%), 화장품(1.70%), 전기장비(1.34%)도 상승하고 있다. 테마별로는 시멘트(3.52%), 건설 대표주(3.11%), 여름(2.21%), 로봇·산업용 협동로봇(2.08%) 등이 강세다.

지난달 31일 뉴욕증시는 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.50%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.70%, 나스닥지수는 1.00% 올랐다.

미국 10년물 국채금리가 4.70%대를 넘어섰고 마이크론이 5.90% 하락했지만 아마존이 실적 호조에 힘입어 15.30% 급등하면서 인공지능(AI) 투자에 대한 불안이 완화됐다. 국내 증시에서는 직전 거래일 반도체주가 큰 폭으로 반등한 데 따른 되돌림이 나타나는 모습이다.

한지영 키움증권 연구원은 "하루 만에 코스피가 17%대 급등한 만큼 주 초반에는 차익 실현과 단기 속도 조절 물량이 출회될 수 있다"며 "다만 지난 거래일 급등이 단순한 기술적 반등에 그치기보다는 향후 저점을 높여가는 회복 경로로 이어질 가능성에 무게를 둘 필요가 있다"고 밝혔다.

대신증권은 코스피 6500~6800선 안착 여부가 향후 반등 흐름의 1차 분기점이 될 것으로 분석했다. 이경민 대신증권 연구원은 "코스피가 극단적인 저평가 구간에 진입했다며 6000선대에서는 반도체와 정보기술(IT) 하드웨어, 2차전지, 조선, 화학, 기계 등 낙폭 과대 업종을 중심으로 대응할 필요가 있다"고 강조했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 7.11포인트(0.99%) 내린 712.65를 기록하고 있다. 지수는 709.99에 출발해 장 초반 707.23까지 하락한 뒤 716.25까지 오르기도 했다.

거래량은 2078만2000주, 거래대금은 2810억8800만원 수준이다. 개인이 284억원 순매수하는 반면 외국인과 기관은 각각 75억원, 213억원 순매도하고 있다.

코스닥시장에서는 상승 종목이 740개로 하락 종목 724개를 소폭 웃돌고 있다. 보합 종목은 184개다.

상승률 상위 종목에는 위닉스(20.62%), 더테크놀로지(15.27%), 파세코(13.01%), 코스모로보틱스(11.06%) 등이 이름을 올렸다. 엘앤씨바이오(-18.79%), 흥구석유(-11.04%), 에코프로비엠(-10.34%), SOOP(-10.31%), 티케이지애강(-7.08%) 등은 하락하고 있다.

한편 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1431.8원에 개장했다. 

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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