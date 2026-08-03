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로보티즈, 휴머노이드 로봇 'AI 사피엔스' 소프트웨어 전면 공개

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AI 핵심 요약

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  • 로보티즈가 3일 AI 사피엔스 소프트웨어를 전면 공개해 글로벌 휴머노이드 플랫폼 구축에 나섰다
  • 핵심 제어코드와 Sim2Real 도구, 강화학습 워크플로까지 상업적 활용이 가능하도록 개방했다
  • 대학생 대상 프로젝트 등으로 생태계를 넓히고 향후 하드웨어까지 순차 개방해 완전한 오픈 플랫폼을 목표로 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

핵심 제어코드·강화학습 도구 공개
중국 공세 맞서 개방형 생태계 전략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 액추에이터 및 휴머노이드 솔루션 전문기업 로보티즈가 오픈 휴머노이드 로봇 'AI 사피엔스(AI Sapiens)'의 소프트웨어를 전면 공개하며 휴머노이드 개발 생태계 확대에 나선다. 누구나 소프트웨어를 수정하고 상업적으로 활용할 수 있도록 개방해 글로벌 휴머노이드 플랫폼 구축을 추진한다는 전략이다.

3일 로보티즈는 AI 사피엔스의 소프트웨어 전체를 국내 최초로 공개한다고 밝혔다. 회사는 최근 중국 업체들의 휴머노이드 시장 공세가 거세지는 가운데 개방형 생태계를 통해 글로벌 표준 플랫폼을 구축하겠다는 전략이라고 설명했다.

회사에 따르면 이번 공개에는 로봇의 보행과 균형 제어를 담당하는 핵심 제어코드뿐 아니라 휴머노이드 개발의 핵심 기술로 꼽히는 'Sim2Real(시뮬레이션-현실 전이)' 도구와 강화학습 워크플로가 포함됐다. 개발자는 제어 방식을 직접 확인하고 연구 목적에 맞게 코드를 수정해 적용할 수 있으며, 상업적 활용도 가능하다.

로보티즈 AI Sapiens(에이아이 사피엔스). [사진=로보티즈]

로보티즈는 기존 휴머노이드 플랫폼들이 제조사가 제공하는 응용프로그램인터페이스(API) 중심으로 제한적인 개발 환경을 제공한 것과 달리 로봇 내부 동작 원리까지 공개해 개발 자유도를 높였다고 설명했다. 이를 통해 대학 연구실과 스타트업, 일반 개발자 등 다양한 사용자가 휴머노이드 개발에 참여할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

생태계 구축도 병행하고 있다. 회사는 현재 대학생 대상 'OH!GYM!(오짐) 프로젝트'를 운영하며 AI 사피엔스 플랫폼을 활용한 실증 연구를 진행 중이다. 참가자들이 다양한 동작과 제어 데이터를 수집·검증하는 방식으로 향후 연구자와 개발자 등으로 참여 대상을 확대해 생태계를 넓혀갈 계획이다.

향후에는 소프트웨어 공개를 넘어 기구 설계도와 전자회로 자료 등 하드웨어 영역까지 순차적으로 개방할 예정이다. 이를 통해 사용자가 휴머노이드를 직접 제작하고 개조할 수 있는 완전한 오픈 플랫폼을 구축한다는 목표다.

김병수 로보티즈 대표는 "플랫폼은 닫아둘 때보다 개방했을 때 가치가 더욱 커진다"며 "터틀봇3가 전 세계 연구 현장에서 표준 플랫폼으로 자리 잡았던 것처럼 AI 사피엔스도 글로벌 휴머노이드 생태계를 이끄는 플랫폼으로 성장시키겠다"고 말했다.

이어 "국내 대학과 연구기관이 보다 자유롭게 휴머노이드를 연구할 수 있는 환경을 만들어 전 세계 연구 성과가 다시 플랫폼으로 축적되는 선순환 구조를 구축하겠다"고 밝혔다. 

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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