KB국민은행, 마이크로소프트와 'AI Connect 2026' 개최

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M365 코파일럿 활용·AI 에이전트 사례 공유

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 마이크로소프트와 함께 그룹 내 인공지능(AI) 활용 문화를 확산하기 위한 대규모 내부 행사를 열었다. 생성형 AI를 실제 업무에 적용한 사례를 공유하며 전 임직원의 디지털 전환 역량을 끌어올리겠다는 취지다.

KB국민은행은 지난 17일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 'AI Connect 2026'을 개최했다고 18일 밝혔다. 지난 4월 첫 행사에 이어 두 번째로 열린 이번 프로그램에는 KB금융그룹 임직원 약 200명이 참석했다.

17일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 'AI Connect 2026'에서 박형주 KB국민은행 AI·DT추진본부장이 AI 활용 사례에 대해 설명하고 있다. [사진=KB국민은행]

KB금융의 대표 AI 확산 프로그램으로, 단순 기술 소개를 넘어 현업 부서가 직접 경험한 AI 활용 사례를 중심으로 구성됐다. 특히 AI 에이전트 제작과 실제 실무 적용 경험을 공유하며, AI가 업무 방식과 조직 운영에 가져올 변화를 함께 논의하는 시간으로 채워졌다.

마이크로소프트의 생성형 AI 서비스인 '마이크로소프트 365 코파일럿' 활용 사례도 집중 소개됐다. 팀즈, 원드라이브, 쉐어포인트 등 협업 도구와 연계해 문서 작성, 데이터 분석, 회의 내용 정리 등에 적용한 구체적인 사례가 발표돼 참가자들의 관심을 모았다.

행사장에는 M365 코파일럿을 직접 체험할 수 있는 '체험 존'이 마련돼, 임직원들이 실제 환경과 유사한 조건에서 AI 기반 협업 및 업무 자동화를 체험했다.

마이크로소프트는 활용 교육과 실습 세션을 제공했고, KT는 변화관리 전략과 AI 에이전트 확장 방안 등 국내·글로벌 업무 혁신 사례를 공유했다.

peterbreak22@newspim.com