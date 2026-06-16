KB국민은행, 15~24일 '하계 체험형 인턴' 지원자 모집

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디지털, IT, AI·플랫폼개발 3개 분야 진행

서류 전형, 역량 검사, 영상 면접 순, 7월 초 발표

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 16일 '2026년 하계 체험형 인턴' 지원자를 모집한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 16일 '2026년 하계 체험형 인턴' 지원자를 모집한다고 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.06.16 dedanhi@newspim.com

모집 부문은 디지털, IT, AI·플랫폼개발 등 총 3개 분야이며, 희망자는 오는 24일까지 KB국민은행 채용 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 채용 절차는 서류 전형, 역량 검사, 영상 면접 순으로 진행되며, 모든 과정은 지원자의 편의를 고려해 온라인으로 실시된다.

최종 합격자는 7월 초 발표될 예정이며, 이후 7월 20일부터 6주간 KB국민은행 본부 부서에서 근무하게 된다. 인턴들은 기본교육, 프로젝트 수행, 현업 멘토링 등 다양한 프로그램에 참여해 실무 역량을 쌓을 기회를 가지게 된다.

특히 KB국민은행은 인턴십 프로그램을 수료한 모든 인원에게 신입행원 공채 지원 시 서류전형 면제 혜택을 제공하며, 우수 수료자와 최우수 수료자에게는 필기전형 면제 등의 추가 혜택이 주어질 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "도전적 자세와 혁신적 마인드를 가진 청년 인재들이 인턴십을 통해 금융 분야의 다양한 실무를 경험하고 성장하기를 바란다"며 "미래 금융을 선도할 우수 인재들의 많은 관심과 지원을 희망한다"고 밝혔다.

인턴 채용의 구체적 사항은 KB국민은행 홈페이지의 새소식 또는 공식 채용 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 자주 묻는 질문(FAQ) 코너를 통해 지원자들에게 필요한 정보를 제공할 계획이다.

dedanhi@newspim.com