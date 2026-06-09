KB국민은행, 20대 고객 위한 멤버십 서비스 'KB Youth Club' 서비스 확대

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다양한 신규 미션 추가, 스탬프 개수 따라 자취지원금 1000만원 등 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 20대 고객을 위한 멤버십 서비스 'KB Youth Club'의 서비스를 확대한다고 9일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 20대 고객을 위한 멤버십 서비스 'KB Youth Club'의 서비스를 확대한다고 9일 발표했다. [사진=KB국민은행] 2026.06.09 dedanhi@newspim.com

'KB Youth Club'은 KB금융그룹의 대표 앱인 KB스타뱅킹의 멤버십 서비스로, 만 18세부터 29세까지의 고객이면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 이번 서비스 확대에 따라 '모아요' 내에서 다양한 신규 미션이 추가됐으며, 미션을 수행해 얻은 스탬프는 '즐겨요' 서비스의 경품 추첨 이벤트에 활용된다.

KB국민은행은 이번 이벤트를 30일까지 진행하며, 'KB Youth Club'에 가입 후 '즐겨요' 서비스에서 이벤트 응모를 하면 스탬프 개수에 따라 자취지원금 1000만원(1명), 50만원(20명), 맥북 네오(20명), 대한항공 50만원 항공권(20명) 등을 제공할 예정이다.

또한, 보너스 이벤트로 'KB Youth Club'에 신규 가입한 모든 고객에게 모바일 커피 쿠폰 1매를 증정한다. 멤버십 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 서비스 확대로 유스 고객들이 더욱 다양한 미션과 혜택을 즐기길 바란다"며 "앞으로도 20대 고객의 일상과 관심사를 반영한 금융 서비스를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com