KB국민은행, 세일즈포스와 기업금융 통합 포털 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 4일 세일즈포스와 MOU를 맺었다
- 기업금융 혁신 위해 통합 포털 구축에 나섰다
- 온보딩·자금관리·매출분석 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기업고객 운영 효율 증진, 매장 개설 후 운영 기술 지원 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 4일 글로벌 AI CRM(고객관계관리) 선도기업 세일즈포스와 '기업금융 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.
이번 협약은 변화하는 비즈니스 환경 속에서 기업고객의 운영 효율을 증진하고 데이터 기반의 스마트 경영 환경을 조성하기 위해 이루어졌다. 양사는 세일즈포스의 플랫폼 기술과 KB국민은행의 임베디드금융 역량을 결합해 비즈니스 전 과정을 지원하는 통합 포털을 구축할 예정이다.
통합 포털은 고객이 처음 접근하는 '파트너 등록 및 온보딩' 절차를 단순화하는 것을 시작으로, 매장 개설 후 안정적인 운영을 위한 기술 지원도 제공할 계획이다.
계좌 조회, 이체, 집금 등 필수 자금관리 기능 역시 포털에서 간편하게 이용할 수 있다. 더불어 매장 거래 데이터를 세일즈포스의 시각화 기술로 가공한 '영업 인사이트'를 통해 실시간 매출 분석도 지원할 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "기업고객이 현장에서 실질적으로 느낄 수 있는 디지털 혁신 서비스를 제공하여 사업에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "앞으로 금융과 비금융을 아우르는 포용금융을 실천하며 기업고객의 성장과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com