KB국민은행, 세일즈포스와 기업금융 통합 포털 구축 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세일즈포스 플랫폼 기술·국민은행 임베디드금융 역량 결합

기업고객 운영 효율 증진, 매장 개설 후 운영 기술 지원 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 4일 글로벌 AI CRM(고객관계관리) 선도기업 세일즈포스와 '기업금융 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 4일 글로벌 AI CRM(고객관계관리) 선도기업 세일즈포스와 '기업금융 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.06.05 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 변화하는 비즈니스 환경 속에서 기업고객의 운영 효율을 증진하고 데이터 기반의 스마트 경영 환경을 조성하기 위해 이루어졌다. 양사는 세일즈포스의 플랫폼 기술과 KB국민은행의 임베디드금융 역량을 결합해 비즈니스 전 과정을 지원하는 통합 포털을 구축할 예정이다.

통합 포털은 고객이 처음 접근하는 '파트너 등록 및 온보딩' 절차를 단순화하는 것을 시작으로, 매장 개설 후 안정적인 운영을 위한 기술 지원도 제공할 계획이다.

계좌 조회, 이체, 집금 등 필수 자금관리 기능 역시 포털에서 간편하게 이용할 수 있다. 더불어 매장 거래 데이터를 세일즈포스의 시각화 기술로 가공한 '영업 인사이트'를 통해 실시간 매출 분석도 지원할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "기업고객이 현장에서 실질적으로 느낄 수 있는 디지털 혁신 서비스를 제공하여 사업에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "앞으로 금융과 비금융을 아우르는 포용금융을 실천하며 기업고객의 성장과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com