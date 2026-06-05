KB국민은행, 아톤과 '양자내성암호 기반 인증체계 기술검증' 협력

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보안 위협 선제적 대응, 차세대 보안기술 활용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 4일 ㈜아톤과 '양자내성암호 기반 인증체계 기술검증을 위한 업무협약'을 체결했다고 5일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 4일 ㈜아톤과 '양자내성암호 기반 인증체계 기술검증을 위한 업무협약'을 체결했다고 5일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.06.05 dedanhi@newspim.com

'양자내성암호(PQC, Post-Quantum Cryptography)'는 양자컴퓨터로부터의 공격에도 안전성을 유지할 수 있도록 개발된 차세대 암호기술이다.

이번 협약은 양자컴퓨터의 상용화에 따른 보안 위협에 선제적으로 대응하고, 고객의 금융정보를 보호하기 위한 차세대 보안기술 활용을 목표로 한다. 협약식은 서울 여의도 KB국민은행 본관에서 진행되었으며, 우길수 아톤 대표이사와 류소림 KB국민은행 스타뱅킹영업본부장을 포함한 관계자들이 참석했다.

KB국민은행은 이번 협약을 통해 양자컴퓨팅 환경에서 안전한 인증서비스 제공 가능성을 검토하고, 고객의 인증정보를 안전하게 보호할 수 있는지를 확인할 예정이다. 또한, 로그인, 이체, 전자서명 등 주요 금융거래에 대해 양자내성암호의 적용 가능성을 평가할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 "디지털 금융 환경이 빠르게 변화하는 가운데 고객 정보와 금융자산을 안전하게 보호하는 것이 금융회사의 가장 중요한 책임"이라며, "앞으로도 차세대 보안 기술을 적극적으로 도입해 고객에게 신뢰할 수 있는 금융 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com