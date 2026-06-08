KB국민은행, 소상공인·자영업자 가맹점 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 8일 소상공인 지원 이벤트를 시작했다.
- 가맹점 단말기 구매 후 결제계좌를 바꾸면 5만원을 준다.
- 이벤트는 11월 30일까지며 2500개 도달 시 조기 종료다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 8일 소상공인 및 자영업자를 위한 가맹점 사용 단말기 구매 지원금 및 결제계좌 변경 이벤트를 실시한다고 발표했다.
이번 이벤트는 Npay커넥트를 포함한 POS, CAT등의 가맹점 이용 단말기를 신규 구매한 가맹점이 KB국민은행으로 결제계좌를 변경할 경우, 단말기 지원금으로 현금 5만원을 지급하는 형태로 진행된다. 이벤트는 11월 30일까지 이어지며, 가맹점 결제계좌가 2500개에 도달하면 조기 종료될 수 있다.
신규 가맹점뿐만 아니라 기존 타행 결제계좌를 사용하는 사업자도 해당 이벤트에 참여할 수 있다. 이지포스몰 채널에서 가맹점용 단말기를 구매한 후 절차에 따라 결제계좌를 변경하면 혜택이 제공된다. 이벤트와 관련한 구체적인 내용은 이지샵 홈페이지에서 확인할 수 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트는 소상공인의 비용 부담을 낮추고 보다 편리한 결제 환경 조성을 위해 기획됐다"며 "앞으로도 소상공인과 자영업자에게 실질적인 금융 지원을 확대할 예정"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com